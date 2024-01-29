زادت عمليات البحث علي المنصات الإلكترونية عن العملة السعوديه بعد زيادة حجم الإقبال على موسم العمرة وارتفاع سعر الريال السعودي في السوق الموازية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

ويتساءل كثير من الناس خلال الساعات القليلة الماضية، عن سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة بالتعاملات المسائية.



أسعار العملات اليوم في مصر

من المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الأول خلال هذا العام الخميس المقبل الاول من فبراير 2024 لتحديد مصير سعر الفائدة.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري



يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، بالتعاملات المسائية اليوم الاثنين 29 يناير 2024.

اسعار العملات العربية في مصر



سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري اليوم الاثنين 29 نحو 8.22 للشراء ونحو 8.25 للبيع.



سعر الريال السعودي بالبنك الاهلي المصري





سجل سعر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم الاثنين نحو 8.19 للشراء ونحو 8.22 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم الاثنين نحو 8.19 للشراء ونحو 8.22 للبيع.



سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الاسكندرية اليوم الإثنين نحو 8.20 للشراء ونحو 8.25 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الإثنين نحو 8.19 للشراء ونحو 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي



سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الإثنين نحو 8.18 للشراء ونحو 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الإثنين 29 يناير 2024نحو ٠٫٢٧ دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الإثنين 29 يناير 2024 بالتعاملات المسائية.