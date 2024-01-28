الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

الريال السعودي
الريال السعودي

زادت عمليات البحث على المنصات الإلكترونية عن سعر الريال السعودي اليوم في مصربعد زيادة حجم الإقبال على موسم العمرة وارتفاع سعر الريال السعودي  في السوق الموازية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

يبحث كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال خلال الساعات القليلة الماضية، عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة خلال اول يوم عمل بعد انقضاء اجازة عيد الشرطة والاجازة الأسبوعية للبنوك والتي استمرت لمدة 3 أيام.

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 28-1-2024 مقابل الجنيه المصري

وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الأول خلال هذا العام الخميس المقبل الأول من فبراير 2024 لتحديد مصير سعر الفائدة.

يرصد الدستور من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، بالتعاملات الصباحية اليوم الاحد 28  يناير 2024.

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 28-1-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري اليوم الاحد 28 يناير نحو 8.22 للشراء ونحو 8.25 للبيع.

 

سعر الريال في بنك مصر

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم الاحد نحو 8.19 للشراء ونحو 8.22 للبيع.

 

سعر الريال في بنك القاهرة

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الاحد نحو 8.19 للشراء ونحو 8.24 للبيع.

 

سعر الريال السعودى في بنك الإسكندرية

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الاسكندرية اليوم الاحد نحو 8.20 للشراء ونحو 8.25 للبيع.

 

سعر الريال السعودي بالبنك الاهلي المصري

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم الاحد نحو 8.19 للشراء ونحو 8.22 للبيع.

 

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي

 

 سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الاحد نحو 8.18 للشراء ونحو 8.25 للبيع.

 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الاحد 28 يناير 2024 نحو ٠٫٢٧ دولار أمريكي.

 

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية 

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الاحد 28 يناير 2024.

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