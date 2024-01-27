السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

الريال السعودي
الريال السعودي

يبحث كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال خلال الساعات القليلة الماضية، عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة بالتزامن مع إجازة البنوك الأسبوعية خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

وزادت عمليات البحث على المنصات الإلكترونية عن سعر الريال السعودي اليوم في مصربعد زيادة حجم الإقبال على موسم العمرة وارتفاع سعر الريال السعودي  في السوق الموازية.

وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الأول خلال هذا العام الخميس المقبل الأول من فبراير 2024 لتحديد مصير سعر الفائدة.

يرصد الدستور من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، بالتعاملات الصباحية اليوم السبت 27  يناير 2024.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 26-1-2024 مقابل الجنيه المصري

سعر الريال مقابل الجنيه

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري اليوم السبت 27 يناير نحو 8.22 للشراء ونحو 8.25 للبيع.

سعر الريال في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم السبت نحو 8.19 للشراء ونحو 8.22 للبيع.

سعر الريال في بنك القاهرة

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم السبت نحو 8.19 للشراء ونحو 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الاسكندرية اليوم السبت نحو 8.20 للشراء ونحو 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك الاهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم السبت نحو 8.19 للشراء ونحو 8.22 للبيع.

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سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 26-1-2024 مقابل الجنيه المصري

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سعر الريال السعودى واليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 25-1-2024

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي

 سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم السبت نحو 8.18 للشراء ونحو 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم السبت 27 يناير 2024نحو ٠٫٢٧ دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم السبت 27 يناير 2024.

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