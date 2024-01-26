الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 26-1-2024 مقابل الجنيه المصري

الريال السعودي
الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية استقرار مقابل الجنيه المصري مع توقف التداولات في البنوك لليوم الثاني على التوالي والتي بدأت أمس الخميس مع إجازة ثورة 25 يناير، على أن تعود البنوك للعمل يوم الأحد المقبل.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 26-1-2024 مقابل الجنيه المصري .

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجلت أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي تراجع طفيف خلال تعاملات اليوم، وجاء سعرها كالتالي: 

الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي

3.7501      ريال سعودي

اليورو مقابل الريال السعودي

4.0632      ريال سعودي

الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي

4.759 ريال سعودي

الين الياباني مقابل الريال السعودي

0.0254ريال سعودي 

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي

4.3206      ريال سعودي

اليوان الصيني مقابل الريال السعودي

0.5235      ريال سعودي

أسعار العملات والدولار اليوم الإثنين 22-1-2024 مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية

أسعار العملات وسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة: 8.16 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس: 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 
 

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة: 8.04 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي بنك الكويت الوطني:8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

وصل سعر الريال السعودي للمصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

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