أسعار العملات والدولار اليوم الإثنين 22-1-2024 مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 في ماكينات الصرافة والبنوك المصرية، شهد استقرارًا في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

تحركات قيمة الدولار تسببت في تأثيرات واسعة على السوق المحلي، حيث تتضمن هذه التأثيرات ارتفاع أو انخفاض في أسعار المنتجات والخدمات، وتأثيرًا مباشرًا على الصادرات والواردات، وتأثيرًا متفاوتًا على مختلف القطاعات الاقتصادية.

أسعار العملات في مصر اليوم

وشهدت أسعار العملات اليوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 استقرارًا خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري، وخلال السطور التالية نستعرض ابرزها:

بلغ سعر الريال السعودي نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي سجل 100.19 جنيه للشراء، 100.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو سجل 33.60 جنيه للشراء، و33.71 جنيه للبيع.

سعر سعر الجنيه الإسترليني 39.16 جنيه للشراء و39.30 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي سجل 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع

اقرأ ايضا

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

“الدستور” يقدم خدمة إخبارية يومية لمتابعيه لمعرفة أسعار الدولار والعملات الأخرى مقابل الجنيه المصري، حيث تصدر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 محركات بحث جوجل في التعاملات المسائية، لذا نرصد آخر تحديث لسعره لأنه دائمًا يرتبط سعر صرف الدولار ببعض أسعار السلع في الأسواق مثل الذهب.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 استقر مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري، حيث بلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

كما استقر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 في بنك مصر مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية ليسجل نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

وفي البنك الأهلي واصل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع