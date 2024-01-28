الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 28-1-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

ترتفع معدلات البحث عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري وذلك في ظل موسم العمرة الذي بدأ منذ شهر رجب الجاري ويستمر خلال شهري شعبان ورمضان القادمين، كذلك ويسعى المعتمرين لمعرفة أسعار التحويلات المالية للنقد التي يحتاجونها خلال سفرهم.
 

ننشر في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم  الأحد 28/ 1/ 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.


 

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 
 

استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه اليوم في البنك المركزي المصري 

8.2199 جنيه للشراء 
8.2554 جنيه للبيع 
 

سعر الريال السعودي  أمام الجنيه المصري في  البنك الأهلي المصري 
 

8.19  جنيه للشراء 
8.22  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي  أمام الجنيه اليوم في  بنك مصر   

8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع

 

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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري  

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في  بنك الإسكندرية 

8.21  جنيه للشراء
8.25  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في  البنك التجاري الدولي cib 

8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار 

وبالنسبة لسعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي فبحسب البنك المركزي السعودي ما زال يستقر حيث يبلغ الريال ٠٫٢٦٦ دولار أمريكي 

ويبلغ الدولار الأمريكي الواحد 3.7501 ريال سعودي 

 

سعر الريال مقابل الليرة السورية 
 

يبلغ الريال السعودي الواحد ٣٬٤٦٧٫١٦ ليرة سورية 
يبلغ 5 ريال سعودي ١٧٬٣٣٥٫٨ ليرة سورية 
يبلغ ١٠ ريال سعودي ٣٤٬٦٧١٫٦ ليرة سورية 

 

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جنيــه إسترليـنى
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دولار كنـدى
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23.0227 جنيه للبيع 

كرون دانماركي
4.5025 جنيه للشراء 
4.5220 جنيه للبيع 

كرون نرويجى 
2.9428 جنيه للشراء 
2.9562 جنيه للبيع 

كرون ســويدى 
2.9526 جنيه للشراء 
2.9656 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى
35.6219 جنيه للشراء 
35.7903 جنيه للبيع 

100 ين يابانى
20.9040 جنيه للشراء 
20.9946 جنيه للبيع 

دينــار كويتى
100.1565 جنيه للشراء 
100.6979 جنيه للبيع 

درهم إماراتي 
8.3918 جنيه للشراء 
8.4301 جنيه للبيع 

دولار أسترالي 
20.3398 جنيه للشراء 
20.4296 جنيه للبيع 

دينــار البحــرين
81.7653 جنيه للشراء 
82.1313 جنيه للبيع 

ريـــال عمـــانى 
80.0643 جنيه للشراء 
80.4181 جنيه للبيع 

ريـــال قطــــرى
8.4548 جنيه للشراء 
8.4932 جنيه للبيع 

دينـار اردنـى 
43.4185 جنيه للشراء 
43.6836 جنيه للبيع 

يوان صينى
4.3069 جنيه للشراء 
4.3255 جنيه للبيع 
 

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