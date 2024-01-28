سعر الريال السعودى اليوم الأحد 28-1-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصري

ترتفع معدلات البحث عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري وذلك في ظل موسم العمرة الذي بدأ منذ شهر رجب الجاري ويستمر خلال شهري شعبان ورمضان القادمين، كذلك ويسعى المعتمرين لمعرفة أسعار التحويلات المالية للنقد التي يحتاجونها خلال سفرهم.



ننشر في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الأحد 28/ 1/ 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.





سعر الريال السعودي اليوم في مصر



استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه اليوم في البنك المركزي المصري

8.2199 جنيه للشراء

8.2554 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري



8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع

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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري





سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي مقابل الدولار

وبالنسبة لسعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي فبحسب البنك المركزي السعودي ما زال يستقر حيث يبلغ الريال ٠٫٢٦٦ دولار أمريكي

ويبلغ الدولار الأمريكي الواحد 3.7501 ريال سعودي





سعر الريال مقابل الليرة السورية



يبلغ الريال السعودي الواحد ٣٬٤٦٧٫١٦ ليرة سورية

يبلغ 5 ريال سعودي ١٧٬٣٣٥٫٨ ليرة سورية

يبلغ ١٠ ريال سعودي ٣٤٬٦٧١٫٦ ليرة سورية





أسعار العملات اليوم



يورو

33.5708 جنيه للشراء

33.7263 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى

39.2738 جنيه للشراء

39.4536 جنيه للبيع

دولار كنـدى

22.9181 جنيه للشراء

23.0227 جنيه للبيع

كرون دانماركي

4.5025 جنيه للشراء

4.5220 جنيه للبيع

كرون نرويجى

2.9428 جنيه للشراء

2.9562 جنيه للبيع

كرون ســويدى

2.9526 جنيه للشراء

2.9656 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

35.6219 جنيه للشراء

35.7903 جنيه للبيع

100 ين يابانى

20.9040 جنيه للشراء

20.9946 جنيه للبيع

دينــار كويتى

100.1565 جنيه للشراء

100.6979 جنيه للبيع

درهم إماراتي

8.3918 جنيه للشراء

8.4301 جنيه للبيع

دولار أسترالي

20.3398 جنيه للشراء

20.4296 جنيه للبيع

دينــار البحــرين

81.7653 جنيه للشراء

82.1313 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى

80.0643 جنيه للشراء

80.4181 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى

8.4548 جنيه للشراء

8.4932 جنيه للبيع

دينـار اردنـى

43.4185 جنيه للشراء

43.6836 جنيه للبيع

يوان صينى

4.3069 جنيه للشراء

4.3255 جنيه للبيع

