سعر الريال السعودى اليوم الأحد 28-1-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصري
ترتفع معدلات البحث عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري وذلك في ظل موسم العمرة الذي بدأ منذ شهر رجب الجاري ويستمر خلال شهري شعبان ورمضان القادمين، كذلك ويسعى المعتمرين لمعرفة أسعار التحويلات المالية للنقد التي يحتاجونها خلال سفرهم.
ننشر في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الأحد 28/ 1/ 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الريال السعودي اليوم في مصر
استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه اليوم في البنك المركزي المصري
8.2199 جنيه للشراء
8.2554 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم في بنك مصر
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية
8.21 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي cib
8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الدولار
وبالنسبة لسعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي فبحسب البنك المركزي السعودي ما زال يستقر حيث يبلغ الريال ٠٫٢٦٦ دولار أمريكي
ويبلغ الدولار الأمريكي الواحد 3.7501 ريال سعودي
سعر الريال مقابل الليرة السورية
يبلغ الريال السعودي الواحد ٣٬٤٦٧٫١٦ ليرة سورية
يبلغ 5 ريال سعودي ١٧٬٣٣٥٫٨ ليرة سورية
يبلغ ١٠ ريال سعودي ٣٤٬٦٧١٫٦ ليرة سورية
أسعار العملات اليوم
يورو
33.5708 جنيه للشراء
33.7263 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى
39.2738 جنيه للشراء
39.4536 جنيه للبيع
دولار كنـدى
22.9181 جنيه للشراء
23.0227 جنيه للبيع
كرون دانماركي
4.5025 جنيه للشراء
4.5220 جنيه للبيع
كرون نرويجى
2.9428 جنيه للشراء
2.9562 جنيه للبيع
كرون ســويدى
2.9526 جنيه للشراء
2.9656 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
35.6219 جنيه للشراء
35.7903 جنيه للبيع
100 ين يابانى
20.9040 جنيه للشراء
20.9946 جنيه للبيع
دينــار كويتى
100.1565 جنيه للشراء
100.6979 جنيه للبيع
درهم إماراتي
8.3918 جنيه للشراء
8.4301 جنيه للبيع
دولار أسترالي
20.3398 جنيه للشراء
20.4296 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
81.7653 جنيه للشراء
82.1313 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
80.0643 جنيه للشراء
80.4181 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
8.4548 جنيه للشراء
8.4932 جنيه للبيع
دينـار اردنـى
43.4185 جنيه للشراء
43.6836 جنيه للبيع
يوان صينى
4.3069 جنيه للشراء
4.3255 جنيه للبيع