أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 26-1-2024

سجلت أسعار الفراخ البيضاء ارتفاع جديد في بورصة الدواجن، حيث سجلت 75 جنيه للكيلو وتصل إلى المستهلك متخطية سعر 85 جنيه، كما يختلف سعرها من منطقة لأخرى، بينما سجلت أسعار الكتاكيت استقرار في المزرعة، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 26-1-2024.

أسعار الفراخ البيضاء

واصلت أسعار الفراخ البيضاء ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسجلت أسعار الفراخ البيضاء 75 جنيه في بورصة الدواجن الرئيسية، وتتجاوز 75 جنيه لكي تصل إلى المستهلك.

ويتزامن ارتفاع أسعار الفراخ مع اقتراب موسم رمضان، والذي يتميز بارتفاع القوة الشرائية للمصريين من السلع الغذائية، لذا ترتفع كافة الأسعار ومنها أسعار الفراخ خاصة في بداية موسم رمضان.

بورصة الدواجن اليوم

سعر الساسو: 81 جنيه في بورصة الدواجن

امهات بيضاء: 60 جنيه في بورصة الدواجن

بياض أبيض سلك: 50 جنيه في بورصة الدواجن

بياض أبيض أرضي: 52 جنيه

بياض أحمر سلك:60 جنيه

بياض أحمر أرضي: 64 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

أسعار الكتاكيت ابيض: 26

أسعار الكتاكيت ساسو: 15

أسعار الكتاكيت أبيض شركات:29 جنيه

أسعار الكتاكيت أبيض قطعان:24.25 جنيه

أسعار الكتاكيت ساسو:16 جنيه

أسعار الكتاكيت ساسو بيور:17 جنيه

أسعار الكتاكيت بلدي:6 جنيه

أسعار الكتاكيت هجين:10.50 جنيه

أسعار الكتاكيت سمان أبيض: 4 جنيه

أسعار الكتاكيت سمان أسمر:3.50 جنيه

أسعار الكتاكيت سمان أبيض بيور: 6 جنيه

أسعار البط اليوم

بط فرنساوي عمر يوم: 20 جنيه.

بط فرنساوي بيور عمر يوم: 28 جنيه.

بط مولار مستورد عمر يوم: 63 جنيه.

بط مولار مستورد عمر 15 يوم: 66 جنيه.

كيلو بط بلدي: 90 جنيه.

كيلو بط مولار: 60 جنيه.

كيلو بط فرنساوي: 55 جنيه.

كيلو بط مسكوفي: 90 جنيه.