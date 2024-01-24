"شعبة الدواجن": زيادة الدورات استعداد لشهر رمضان.. والاستيراد "قرار سيادي"

توقع عبد العزيزالسيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أن يشهد سوق الدواجن زيادة في الطلب علي الكتاكيت الفترة الحالية استعداد إلى الدورات الرمضانية، والتي يكون فيها إقبال كبير علي علي استهلاك المواطنين للدواجن حيث يزيد الاستهلاك إلى 30 % بشكل عام، لافتا إلى أن عددا كبيرا من المربين عاد إلى السوق من خلال التجهيزات للدورات الرمضانية.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك أزمة مرتقبة نتيجة إلى زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج مرة أخر، حيث إن طن الذرة الصفراء يقارب من ال 18 ألف جنيه، الصويا تصل إلى 40 ألفا اليوم، والأعلاف تسجل 27 ألفا، حيث أن ذلك من الممكن أن يؤثر علي أسعار الدواجن خلال فترة رمضان، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الدواجن نتيجة إلى زيادة أسعر مستلزمات الإنتاج.

وعن استيراد الدواجن هذا العام، أوضح رئيس شعبة الدواجن، أن قرار استيراد الدواجن من عدمه هو قرار سيادي ليس لنا علاقة به، والحكومة المصرية تعمل جاهدة لتوفير الأمن الغذائي للمواطن المصري، مشيرا إلى أنه في حالة غحتياج السوق خلال فترة موسم رمضان إلي استيراد دواجن من الخارج أمر طبيعي ولا يؤثر على الصناعة الوطنية.

زيادة الطلب على الكتكوت

وأشار عبد العزيز السيد إلى أن مستلزمات الإنتاج متوفرة، ولكن الأسعار مرتفعة، لافتا إلى أن أسعار الدواجن تشهد ارتفاعا تدريجيا ملحوظا خلال الفترة الحالية، حيث سجلت اليوم في الزراعة سعر 69 جنيها لللكيلو، بينما سجلت أسعار البيض ما بين 130 إلي 134 جنيها، بينما سجلت أسعار الكتاكيت ارتفاعا ملحوظا حيث وصل سعر الكتكوت إلي 30 جنيها اليوم في الزراعة.

وأوضح أن القطاع يستعد بشكل مكثف لاستقبال شهر رمضان، حيث تشهد الاستعدادات اهتماما بتوفير الإمدادات الغذائية الكافية لتلبية الطلب المتزايد على منتجات الدواجن خلال هذا الشهر الكريم، ويتم تعزيز الإنتاج وضمان جودة المنتجات بمراعاة المعايير الصحية، وتحسين عمليات الإنتاج لضمان توفير الكميات الكافية لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية.

وتعتمد استعدادات صناعة الدواجن أيضا على تعزيز التسويق وتوفير عروض خاصة لتشجيع الاستهلاك في فترة شهر رمضان، وتولي اهتماما خاصا لضمان استدامة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق، مع تحسين سلسلة التوريد وتعزيز التعاون مع المزارعين والموردين.