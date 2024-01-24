قائمة أسعار الدواجن والبيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 24-1-2024

أسعار الفراخ اليوم.. يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الدواجن علي مدار اليوم في بورصة الدواجن حيث أنها جزء أساسي من مائدة الأسر المصرية ومصدرًا أساسيًا للبروتين، وقد شهدت أسعار الدواجن ارتفاع نسبي وبشكل تتدريجي من1 بداية الأسبوع الجاري، نتيجة إلي زيادة النفوق مع أنخفاض دراجات الحرارة خلال فصل الشتاء.

أسعار الدواجن والبيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن والبيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 24-1-2024، والتي سجلت نفس أسعار أمس حيث سجلت سعر الثلاثاء والتي سجلت 69 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

يتساءل الكثير من المواطنين عن أسعار الدواجن علي مدار اليوم، حيث أن الدواجن من الأشياء الأساسية علي سفرة المصرين وهي البروتين الأكثر استخدامه من قبل المصريين، وقد سجلت أسعار الفراخ نفس أسعار أمس في البورصة الرئييسية اليوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024، حيث سجلت سعر 69 جنيها للكيلو وتصل إلي المستهلك بسعر 80 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الأربعاء للمستهلك

واستقرت أسعار الفراخ الساسو اليوم الأربعاء، حيث سجل في بورصة الدواجن حوالي 75 جنيهًا، كما يصل سعر كيلو الفراخ الساسو داخل المحال التجارية، 85 جنيهًا، حيث انه يتم إضافة قيمة مضافة إلي مابين 8 إلي 10 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 24-1-2024

الفراخ البلدي لا تقل أهمية عن الفراخ البيضاء في البحث عنها حيث سجلت أسعارها تراجع منذ عدت أيام ومازالت عند نفس الأسعار منذ بداية الأسبوع لتسجل 90 جنيهًا للكيلو، واستقرت ايضا الفراخ البلدي في الأسواق الشعبية لتسجل 100 جنيها للكيلو.

سعر البيض اليوم الأربعاء 24-1-2024

سجلت أسعار البيض الأحمر حالة من الأستقرار في بورصة الدواجن ليسجل سعر مابين 128 و130 جنيها للكرتونة، ويصل سعره للمستهلك بنحو 136 جنيها.

كما استمر سعر البيض الأبيض في التراوح بين 128 و129 جنيها للكرتونة في بورصة الدواجن، وسعره للمستهلك يبلغ 134 جنيها.

وبالنسبة للبيض البلدي، فقد استمر سعره بين 130 جنيهًا للكرتونة في بورصة الدواجن، وارتفع سعره للمستهلك إلى 140جنيهًا.

سعر البط اليوم الأربعاء 24-1-2024

سجلت أسعار لحم البط فرنساي اليوم الأربعاء 24-1-204 سعر55 جنيه للكيلو، بينما سجلت أسعار لحم بط مسكوفي 90 جنيه للكيلو، كما سجلت أسعار لحم بط مولار سعر60 جنيه للكيلو داخل بورصة الدواجن.