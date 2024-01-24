الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قائمة أسعار الدواجن والبيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 24-1-2024

دواجن
دواجن

أسعار الفراخ اليوم.. يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الدواجن علي مدار اليوم في بورصة الدواجن حيث أنها جزء أساسي من مائدة الأسر المصرية ومصدرًا أساسيًا للبروتين، وقد شهدت أسعار الدواجن ارتفاع نسبي وبشكل تتدريجي من1 بداية الأسبوع الجاري، نتيجة إلي زيادة النفوق مع أنخفاض دراجات الحرارة خلال فصل الشتاء.

أسعار الدواجن والبيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن والبيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 24-1-2024، والتي سجلت نفس أسعار أمس حيث سجلت سعر الثلاثاء والتي سجلت 69 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم 

يتساءل الكثير من المواطنين عن أسعار الدواجن علي مدار اليوم، حيث أن الدواجن من الأشياء الأساسية علي سفرة المصرين وهي البروتين الأكثر استخدامه من قبل المصريين، وقد سجلت أسعار الفراخ نفس أسعار أمس في البورصة الرئييسية  اليوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024، حيث سجلت سعر 69 جنيها للكيلو وتصل إلي المستهلك بسعر 80 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 24-1-2024

التعاملات الصباحية|أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 23-1-2024

أسعار الفراخ البيضاء وكرتونة اليوم الأثنين 22-2-2023 في بورصة الدواجن

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ الساسو اليوم الأربعاء للمستهلك 

واستقرت أسعار الفراخ الساسو اليوم الأربعاء، حيث سجل في بورصة الدواجن حوالي 75 جنيهًا، كما يصل سعر كيلو الفراخ الساسو داخل المحال التجارية،  85 جنيهًا، حيث انه يتم إضافة قيمة مضافة إلي مابين 8 إلي 10 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 24-1-2024 

الفراخ البلدي لا تقل أهمية عن الفراخ  البيضاء في البحث عنها حيث سجلت أسعارها تراجع منذ عدت أيام ومازالت عند نفس الأسعار منذ بداية الأسبوع لتسجل 90 جنيهًا للكيلو،  واستقرت ايضا الفراخ البلدي في الأسواق الشعبية لتسجل 100 جنيها للكيلو.

سعر البيض اليوم الأربعاء 24-1-2024 

سجلت أسعار البيض الأحمر حالة من الأستقرار  في بورصة الدواجن ليسجل سعر مابين 128 و130 جنيها للكرتونة، ويصل سعره للمستهلك بنحو 136 جنيها.

كما استمر سعر البيض الأبيض في التراوح بين 128 و129 جنيها للكرتونة في بورصة الدواجن، وسعره للمستهلك يبلغ 134 جنيها.

وبالنسبة للبيض البلدي، فقد استمر سعره بين 130 جنيهًا للكرتونة في بورصة الدواجن، وارتفع سعره للمستهلك إلى 140جنيهًا.

سعر البط اليوم الأربعاء 24-1-2024 

سجلت أسعار لحم البط  فرنساي اليوم الأربعاء 24-1-204 سعر55 جنيه للكيلو، بينما سجلت أسعار لحم بط مسكوفي  90 جنيه للكيلو، كما سجلت أسعار لحم بط مولار سعر60 جنيه للكيلو داخل بورصة الدواجن.

اسعار الدواجن بورصة الدواجن مائدة الأسر المصرية للبروتين أسعار الفراخ البيضاء بورصة الدواجن اليوم أسعار الفراخ الساسو اليوم سعر البيض اليوم

مواد متعلقة

انخفاض كبير.. سعر الفراخ والبيض فى مصر الأربعاء 18 أكتوبر 2023

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الجمعة 13-10-2023

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن والبيض اليوم الخميس 12- 10-2023

اتحاد منتجى الدواجن يكشف أسعار الفراخ والبيض بعد التخفيض

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ.. بورصة الدواجن فى مصر اليوم الجمعة 6-10-2023

الأكثر قراءة

صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل بأراضى غزة؟

طرد 6 من القيادات بينهم السنوار.. تفاصيل جديدة فى اتفاق تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

عجلة القيادة اختلت فى يد السائق.. كواليس دهس تريلا 5 سيارات بدائرى المريوطية

حقيقة زيارة ياسمين عبدالعزيز طليقها أحمد العوضى فى المستشفى

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار