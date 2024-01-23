التعاملات الصباحية|أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 23-1-2024

مع قرب شهر رمضان والذي يعد من المواسم التي يكون عليها إقبال كبير علي شراء الدواجن وتخزينها، يبحث الكثير من المواطنون عن أسعار الدواجن، والدواجن من السلع الحي التي تعتمد على العرض والطلب، وقد شهدت أسعارها إرتفاع تدريجي منذ بداية الأسبوع حيث كانت تسجل منذ بداية الأسبوع 65 جنيها للكيلو واليوم تسجل سعر 69 جنيها في الكيلو، وتصل إلي المستهلك بسعر 80 جنيهًا في الكيلو.

وتقدم الدستور إيل متابعها أسعار الدواجن والبيض في مستهل التعاملات الصباحية ليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن والتي جاءت قائمة الأسعار كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 23-1-2024

سجلت أسعار لحم الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 23-1-2024 في مستهل التعاملات الصباحية بسعر69 جنيه للكيلو، والتي تصل إلي المستهلك في الأسواق الشعبية بسعر 80 جنيها وذلك بحسب المنطقة والمحافظة.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الثلاثاء 23-1-2024

يبحث الكثير عن أسعار الفراخ الساسو حيث أنها تنال إهتمام الكثير من المواطنون لمعرفتة أسعارها، فق دشهد أسعرها ا ستقراراليوم الثلاثاء 23-1-202 لتسجل سعر مابين 73 جنيه إلى 74 جنيه.

أسعار الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء 23-1-2024

وسجلت أسعار الفراخ البلدي 90 جنيه في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 23-1-2024، حيث تعد من أهم أنواع الدواجن والتي لا تقل أهمية في البحث عن أسعار الفراخ البيضاء، حيث شهدت حالة من الأستقرار في الأسعار خلال الفترة الحالية.

أسعار الفراخ الأمهات اليوم الثلاثاء 23-1-2024

شهدت الفترة الأخيرة أمهتمام الكثير من المواطون بأسعار الفراخ الأمهات حيث سجلت اليوم الثلاثاء 23-1-2024ارتفاع طفيف في الأسعار داخل بورصة الدواجن لتسجل سعر58 جنيه، بينما سجلت أسعار الفراخ أبيض بياض أرضي سعر52 جنيه ، بينما سجلت أسعار الفراخ أبيض بياض سلك سعر 50 جنيه، بينما سجلنت أسعار الفراخ أحمر بياض أرضي 64 جنيه.