الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التعاملات الصباحية|أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 23-1-2024

دواجن
دواجن

مع قرب شهر رمضان والذي يعد من المواسم التي يكون عليها إقبال كبير علي شراء الدواجن وتخزينها، يبحث الكثير من المواطنون عن أسعار الدواجن،  والدواجن من السلع الحي التي تعتمد على العرض والطلب، وقد شهدت أسعارها إرتفاع تدريجي منذ بداية الأسبوع حيث كانت تسجل منذ بداية الأسبوع 65 جنيها للكيلو واليوم تسجل سعر 69 جنيها في الكيلو، وتصل إلي المستهلك بسعر 80 جنيهًا في الكيلو.

وتقدم الدستور إيل متابعها أسعار الدواجن والبيض في مستهل التعاملات الصباحية ليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن والتي جاءت قائمة الأسعار كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 23-1-2024

سجلت أسعار لحم الفراخ البيضاء  في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 23-1-2024 في مستهل التعاملات الصباحية  بسعر69 جنيه للكيلو، والتي تصل إلي المستهلك في الأسواق الشعبية بسعر 80 جنيها وذلك بحسب المنطقة والمحافظة.

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ البيضاء وكرتونة اليوم الأثنين 22-2-2023 في بورصة الدواجن

أسعار الفراخ الساسو اليوم الثلاثاء 23-1-2024

يبحث الكثير عن أسعار الفراخ الساسو حيث أنها تنال إهتمام الكثير من المواطنون لمعرفتة أسعارها، فق دشهد أسعرها ا ستقراراليوم الثلاثاء 23-1-202 لتسجل سعر مابين 73 جنيه إلى 74 جنيه.

أسعار الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء 23-1-2024

وسجلت أسعار الفراخ البلدي 90 جنيه في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 23-1-2024،  حيث تعد من أهم أنواع الدواجن والتي لا تقل أهمية في البحث عن أسعار الفراخ البيضاء، حيث شهدت حالة من الأستقرار في الأسعار خلال الفترة الحالية.

أسعار الفراخ الأمهات اليوم الثلاثاء 23-1-2024

شهدت الفترة الأخيرة أمهتمام الكثير من المواطون بأسعار الفراخ الأمهات حيث سجلت اليوم الثلاثاء 23-1-2024ارتفاع طفيف في الأسعار داخل بورصة الدواجن لتسجل سعر58 جنيه، بينما سجلت أسعار الفراخ أبيض بياض أرضي سعر52 جنيه ، بينما سجلت أسعار الفراخ أبيض بياض سلك سعر  50 جنيه، بينما سجلنت أسعار الفراخ أحمر بياض أرضي  64 جنيه.

شهر رمضان إقبال كبير شراء الدواجن المواطنون العرض والطلب التعاملات الصباحية أسعار لحم الفراخ البيضاء بورصة الدواجن أسعار الفراخ الساسو أسعار الفراخ البيضاء

مواد متعلقة

انخفاض كبير.. سعر الفراخ والبيض فى مصر الأربعاء 18 أكتوبر 2023

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم في بورصة الدواجن

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الجمعة 13-10-2023

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن والبيض اليوم الخميس 12- 10-2023

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض والفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ.. بورصة الدواجن فى مصر اليوم الجمعة 6-10-2023

الأكثر قراءة

عاجل.. نتنياهو: عشنا أمس أحد أصعب أيام الحرب فى غزة

عقب أشهر من الوفاة.. حبس داهس المحامية أميرة جمال أمام المحكمة الاقتصادية

"دالرياضة" تسحب موظفيها من أندية المنوفية.. وترد: بيعاملونا مثل "الممتاز"

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

بعد شكاوى صيادي البرلس.. رئيس "علوم البحار" يكشف خطورة الصيد بالصعق الكهربائي

عاجل| على من استقر فيتوريا.. تشكيلة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في الأمم الأفريقية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سيناريوهات نتنياهو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس