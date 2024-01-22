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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الفراخ البيضاء وكرتونة اليوم الأثنين 22-2-2023 في بورصة الدواجن

دواجن
دواجن

يبحث الكثير من المواطنون مع بداية اليوم عن أسعار الدواجن والبيض، حيث سجلت أسعار الدواجن ارتفاع ملحوظ في مستهل التعاملات الصباحية لهذا اليوم، حيث كانت تسجل أمس سعر 65 جنيها للكيلو في بورصة الدواجن وتصل إلي 68 جنيهًا للكيلو في بورصة الدواجن اليوم.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأثنين 

ولذلك تستعرض الدستورأسعار الدواجن، اليوم الاثنين 22 -1-2024 وتوضح أسعار الفراخ البيضاء بالمزرعة والمحلات للمستهلك، وهي كالتالي: 

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأثنين 22 -1-2024 

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء لتسجل اليوم سعر 68 جنيهًا في بورصة الدواجن،  وتصل إلي المستهلك بسعر 89 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ والبيض والكتاكيت اليوم الإثنين 22-1-2024 فى بورصة الدواجن

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 21 يناير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ الساسو اليوم الأثنين 22 -1-2024 

وسجلت أسعار الفراخ الساسو «الحمراء» خلال تعاملات اليوم الإثنين 22-1-2024 نحو مبلغ 75 جنيهًا في أرض المزارع، كما سيسجل سعر الكيلو للمستهلك، نحو مبلغ 85 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم 22 -1-2024 

ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الإثنين في بورصة الدواجن 22-1-2024، إلى نحو مبلغ 90 جنيهات بمزارع الفراخ، وتباع للمستهلكين بمبلغ 100 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر البانيه اليوم  الأثنين 22 -1-2024 

تصل أسعار البانيه اليوم الإثنين في محال الفراخ بالأسواق المحلية إلى مستوى مبلغ 165 لـ170 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض اليوم الأثنين 22 -1-2024 

ويبحث الكثير من المستهلكين عن أسعار البيض علي مدار اليوم خاصة في فترة الدراسة يكون هناك إقبال كبير عليها، أما عن أسعار بورصة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن مابين120 إلي 140 جنيها للكرتونة.

وسجلت أسعار طبق البيض الأبيض اليوم الأثنين 22-1-2024 نحو 134 جنيها للكرتونة، بينما سجلت أسعار أسعار طبق البيض الأحمر سعر 134 جنيها للكرتونة، كما بلغت أسعار طبق البيض البلدي سعر 130 جنيهًا.

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