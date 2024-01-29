الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

الريال السعودي
الريال السعودي

زادت عمليات البحث علي المنصات الإلكترونية عن سعر الريال السعودي اليوم  بعد زيادة حجم الإقبال على موسم العمرة وارتفاع العملة السعوديه في السوق الموازية.

ويتساءل كثير من الناس خلال الساعات القليلة الماضية، عن سعر الريال السعودي اليوم الاثنين  في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، بالتعاملات الصباحية اليوم الاثنين 29  يناير 2024.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري اليوم الاثنين 29 نحو 8.22 للشراء ونحو 8.25 للبيع.


سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري

سجل سعر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم الاثنين نحو 8.19 للشراء ونحو 8.22 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم الاثنين  نحو 8.19 للشراء ونحو 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 2024/1/29


سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الاسكندرية اليوم الإثنين نحو 8.20 للشراء ونحو 8.25 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الإثنين  نحو 8.19 للشراء ونحو 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي: 
 سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الإثنين نحو 8.18  للشراء ونحو 8.25 للبيع.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الأول خلال هذا العام الخميس المقبل الاول من فبراير 2024 لتحديد مصير سعر الفائدة.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الإثنين 29 يناير 2024نحو ٠٫٢٧ دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الإثنين 29 يناير 2024.

 

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سعر الذهب اليوم الإثنين 29-1-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

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سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

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