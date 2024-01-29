سعر الذهب اليوم الإثنين 29-1-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

يحرص الشباب المقبلون على الزواج على معرفة سعر الذهب اليوم الإثنين 29-1-2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بسوق الصاغة الآن بـ مصر، ووصل إلى نحو 3825 جنيها، وذلك يكون بالتزامن مع حالة التذبذب وعدم الاستقرار بأسعار الذهب اليوم، عقب أن توقفت حركة البيع والشراء في الأسواق، بعد ارتفاع أسعار الدولار.

سعر الذهب اليوم الإثنين 29-1-2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار

وتوفر «الدستور » في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الاثنين 29 يناير 2024.

أسعار الذهب اليوم للبيع والشراء

سجل سعر الذهب في مصر عيار 24 اليوم الإثنين نحو 4371 جنيها للجرام الواحد، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا بدول الخليج.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين نحو 3825 جنيها للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا بمحافظتَي القاهرة والإسكندرية.

ووصل سعر الذهب في مصر عيار 18 اليوم الإثنين إلى 3279 جنيها للجرام، وسيعتبر هو النوع الأكثر انتشارا بصعيد مصر.

وأصبح سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الإثنين بقيمة 30600 جنيه.

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم الإثنين نحو 135951 جنيها للأوقية.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب في مصر اليوم بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين مبلغ 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى تاجر آخر.

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وتمثل في الأغلب وذلك نسبة ستتراوح بين 7% و10% من أسعار جرام الذهب، وكلما قد زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وستستخدم الأوقية التي ستزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب عالميًا

وسجل الذهب انخفاضا في المستوى العالمي في بداية تعاملات الأسبوع الماضي، للأسبوع الثاني على التوالي في وسط قوة الاقتصاد الأمريكي التي قد أبقت الدولار قرب أعلى مستوياته بعدة أسابيع، فيما سيترقب المستثمرون ببيانات رئيسية للتضخم.



ولم يطرأ على الذهب وجود تغيرًا يذكر عند 2021.28 دولار للأوقية (الأونصة) أما العقود الأمريكية الآجلة للذهب فارتفعت 0.2 بالمئة إلى 2021.20 دولار. وخسر كل منهما 0.4 بالمئة هذا الأسبوع.

وقال كلفن وونج كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا إن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يظهر مرونة وهو ما يحد من قوة الذهب.