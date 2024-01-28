الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

ضبط 11 متهمًا بالتنقيب عن الذهب وبحوزتهم مضبوطات بـ97 مليون جنيه

التنقيب عن الذهب
التنقيب عن الذهب

نجحت مديرية أمن البحر الأحمر، في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في التنقيب غير الشرعي عن خام الذهب، وإعادة معايرة خام الذهب المستخرج.

أكدت المعلومات والتحريات قيام تشكيل عصابي مكون من 11 شخصًا لأربعة منهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظات البحرالأحمر، القاهرة، قنا، وأسوان"، بسبك وإعادة معايرة خام الذهب المستخرج المتحصل عليه من التنقيب غير الشرعي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم 55 كيلو جرامًا من أحجار الكوارتز، 15،346 كيلو جرام ذهب "سبائك ومشغولات" - 282 جرام ذهب صينى - 76 جرام فضة - 4 كيلو جرامات سبائك لخام النحاس). 

 

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كما ضبط عدد من الأدوات المستخدمة فى تشكيل وسبك ومعايرة الذهب، كميات من مواد كيميائية المستخدمة في تشغيل المعادن النفيسة، سيارة ربع نقل، ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.

وبمواجهتهم قرروا بمزاولة نشاطهم غير المشروع على النحو المشار إليه، وقدر القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالى 97 مليون جنيه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

مديرية أمن البحر الأحمر تشكيل عصابي التنقيب الذهب خام الذهب

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