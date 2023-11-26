الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط سائقان بحوزتهما جوال من خام الذهب في أسوان

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

 تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (سائقان - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول أسوان) حال إستقلالهما سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة ثان أسوان، وعثر بداخلها على (كيس بلاستيكى بداخله قطع ذهبية، ميزان حساس، مبلغ مالى  عملات "أجنبية"، مولد كهربائى، 6 أجولة من أحجار الكوارتز والتى تحتوى على خام الذهب).

 بمواجهتهما إعترفا بأن القطع الذهبية والأجولة حصيلة إستخلاصهما من أعمال التنقيب العشوائى غير المشروع عن خام الذهب والمبلغ المالى من حصيلة تجارتهما غير المشروعة فـى خام الذهب.

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إحالة عصابة تقليد دمغات الذهب والفضة بالظاهر للجنايات

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الداخلية تداهم أوكار المخدرات والأسلحة بـ أسوان ودمياط

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ياتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التنقيب غير المشروع عن المعادن النفيسة والإتجار بها بالمخالفة للقانون.

خام الذهب أسوان سيارة ربع نقل أحجار الكوارتز مولد كهربائى

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