الحكومة تزف بشرى سارة بشأن أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة

تحدث المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن مزايا صندوق الاستثمار في الذهب بعد الإعلان عن إنشائه، مؤكدا أن زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر لا تزال مستمرة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن المشاورات جارية ونأمل خيرًا، إذ أن هناك مفاوضات جارية على جدول زمني جديد، يتم بمقتضاه متابعة تنفيذ البرنامج مع صندوق النقد الدولي، ونأمل في إعلان أخبار إيجابية وسارة خلال الأيام القليلة المقبلة في هذا الصدد.



وحول مزايا صندوق الاستثمار في الذهب، أكد أنه يتيح آليات آمنة أمام المواطنين من أجل الاستثمار في المعدن الأصفر، لافتا إلى أن الاستثمار في الصندوق يتم من خلال شراء وثائق، حيث تعادل الوثيقة كمية من الذهب.

وتابع: “هناك العديد من المزايا التي يوفّرها الصندوق للمواطنين، بخلاف توفير مجال آمن ومنظم للاستثمار في الذهب، إذ لايوجد حد أدنى أو أقصى للاستثمار عبر شراء الوثائق، وبالتالي يمكن شراؤها بمبالغ محدودة، ما يتيح إمكانية الحصول على الوثائق التي تُشترى بالذهب أو بالأموال”.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الصندوق يوفّر ميزة أخرى تتمثل في رفع الأعباء عن المواطنين سواء فيما يخص تخزين الذهب الذي يتم شراؤه من السبائك كما يوفّر قيمة المصنعية.

