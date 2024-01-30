الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تحديث لحظي.. تفاصيل سعر الذهب اليوم الثلاثاء ٣٠ يناير ٢٠٢٤ ‏

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر بالمصنعية

يتساءل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث ‫جوجل‬ عن التفاصيل الخاصة بأسعار الذهب وما هو سعر الذهب خاصة أن الذهب هو أفضل استثمار يمكن الاعتماد عليه خلال تلك الفترة لذا يبحث الكثير عن التفاصيل الخاصة بأسعار الذهب وما التغيرات التي تطرأ على أسعار الذهب.

‏ونوضح في السطور التالية والتفاصيل الكاملة عن أسعار الذهب وما هي التفاصيل الخاصة بسعر الذهب في السوق المصري، وما هي المصنعية الخاصة بأسعار الذهب لدى التجار، ونوضح كافة التفاصيل الخاصة بأسعار الذهب وذلك من أجل توفير كافة المعلومات الخاصة بأسعار الذهب في السوق.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة اليوم الثلاثاء نحو 4457 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

جاء سعر الذهب عيار 21 اليوم الأكثر انتشارًا ليسجل قيمة 3900 جنيهًا.

 

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 18

إما عن سعر الذهب عيار 18 بلغ قيمته في محلات الصاغة نحو 3342 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 قيمة 31200 جنيه.

 

سعر أونصة الذهب

بينما وصل سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء إلى 135951 جنيها.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 30 /1 /2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

سعر سبيكة الذهب 1 جرام وسعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

سعر الذهب btc اليوم في مصر

وتمثل في الأغلب بنسبة ستتراوح ما قد بين 7% و10% من أسعار جرام الذهب، وكلما قد زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وستستخدم الأوقية التي ستزن 31.1 جرام كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

سعر الذهب اليوم بالدولار

سجل سعر الذهب بالدولار اليوم الثلاثاء 30 يناير بداية التعاملات استقرارا ملحوظًا وذلك عند 2032 دولارًا للأونصة.

أكد نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، سابقًا أن هناك حالة من عدم الاستقرار في أسعار الذهب بالسوق، وهذا يرجع لعدم ثبات سعر الدولار، وسعر الدولار في السوق السوداء.

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