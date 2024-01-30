سعر الذهب اليوم الثلاثاء 30 /1 /2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

يحرص عشاق الذهب والمحبين معرفة سعر الذهب اليوم الثلاثاء 30 /1 /2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث ستشهد أسعار الذهب اليوم وجود حالة من التذبذب في داخل الأسواق، عقب موجة من عدم الاستقرار، والتي ستضرب القطاع خلال أيام قليلة.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 30 /1 /2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار

وتستعرض «الدستور» في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024، وسعر الجنيه الذهب.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 الأعلي فئة اليوم الثلاثاء نحو 4457 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

جاء سعر الذهب عيار 21 اليوم الأكثر انتشارًا ليسجل قيمة 3900 جنيهًا.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 18

إما عن سعر الذهب عيار 18 بلغ قيمته في محلات الصاغة نحو 3342 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 قيمة 31200 جنيه.

سعر أونصة الذهب

بينما وصل سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء إلى 135951 جنيها.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

سعر الذهب btc اليوم في مصر

وتمثل في الأغلب بنسبة ستتراوح ما قد بين 7% و10% من أسعار جرام الذهب، وكلما قد زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وستستخدم الأوقية التي ستزن 31.1 جرام كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب اليوم بالدولار

سجل سعر الذهب بالدولار اليوم الثلاثاء 30 يناير بداية التعاملات استقرارا ملحوظًا وذلك عند 2032 دولارًا للأونصة.

أكد نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، سابقًا أن هناك حالة من عدم الاستقرار في أسعار الذهب بالسوق، وهذا يرجع لعدم ثبات سعر الدولار، وسعر الدولار في السوق السوداء.

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وأضاف سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الذهب لم يرتفع عالميًا ولكن الذهب ارتفع في مصر بسبب ما يحدث في الفترة الأخيرة بسعر الدولار.