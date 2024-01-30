الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 30 /1 /2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

الذهب
الذهب

يحرص عشاق الذهب والمحبين معرفة سعر الذهب اليوم الثلاثاء 30 /1 /2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث ستشهد أسعار الذهب اليوم وجود حالة من التذبذب في داخل الأسواق، عقب موجة من عدم الاستقرار، والتي ستضرب القطاع خلال أيام قليلة.

 

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 30 /1 /2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار

وتستعرض «الدستور» في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024، وسعر الجنيه الذهب.

 

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 الأعلي فئة اليوم الثلاثاء نحو 4457 جنيهًا.

 

سعر الذهب عيار 21

جاء سعر الذهب عيار 21 اليوم الأكثر انتشارًا ليسجل قيمة 3900 جنيهًا.

 

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 18

إما عن سعر الذهب عيار 18 بلغ قيمته في محلات الصاغة نحو 3342 جنيها.

 

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 قيمة 31200 جنيه.

 

سعر أونصة الذهب

بينما وصل سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء إلى 135951 جنيها.

 

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

سعر الذهب btc اليوم في مصر

وتمثل في الأغلب بنسبة ستتراوح ما قد بين 7% و10% من أسعار جرام الذهب، وكلما قد زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وستستخدم الأوقية التي ستزن 31.1 جرام كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

سعر الذهب اليوم بالدولار

سجل سعر الذهب بالدولار اليوم الثلاثاء 30 يناير بداية التعاملات استقرارا ملحوظًا وذلك عند 2032 دولارًا للأونصة.

أكد نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، سابقًا أن هناك حالة من عدم الاستقرار في أسعار الذهب بالسوق، وهذا يرجع لعدم ثبات سعر الدولار، وسعر الدولار في السوق السوداء.

اقرأ أيضا:

تحديث لحظي سعر الذهب المحلي اليوم في الأسواق بعد فتح البورصة

دفتر أحوال الداخلية: مافيا للتنقيب عن الذهب وسيدة أعمال هاربة من 86 سنة سجن

سعر سبيكة الذهب 1 جرام وسعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين

وأضاف سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الذهب لم يرتفع عالميًا ولكن الذهب ارتفع في مصر بسبب ما يحدث في الفترة الأخيرة بسعر الدولار.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء سعر الذهب اليوم بالجنيه المصري والدولار الذهب اليوم سعر الذهب اسعار الذهب اليوم

مواد متعلقة

بورصة الذهب اليوم وأسعار الذهب للبيع والشراء 29-1-2024.. تفاصيل

عودة تسعير الذهب بالأسواق.. عيار 21 بـ3850 جنيهًا

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

عاجل.. البنتاجون: ارتفاع حصيلة مصابى هجوم الأردن إلى 40 شخصًا

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: حرية التعبير والفكر والإبداع ساحة لرؤية أخرى فى ضمير الإنسانية

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

عبدالوهاب داود

النرويجى الأكبر.. هنريك إبسن.. عين أعيان المسرح الاجتماعى والواقعى

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل