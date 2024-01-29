بورصة الذهب اليوم وأسعار الذهب للبيع والشراء 29-1-2024.. تفاصيل

تعرض بورصة الذهب اسعار الذهب عيار 24 حسب العرض والطلب، والتي توفرها شاشة البورصة المصرية للإطلاع عليها بينما أغلق سوق الصاغة لما يقارب إسبوع وتم إيقاف جميع التداولات مع تسجيل الذهب اسعار قياسية أرجعها العاملون في تجارة الذهب إلى التلاعب بالأسواق، وتعرض الدستور في التقرير التالي بورصة الذهب اليوم وأسعار الذهب للبيع والشراء اليوم.

بورصة الذهب اليوم

التاريخ العرض الطلب 21/01/2024 4055.47 جنيه مصري / جرام 3997.86 جنيه مصري / جرام 22/01/2024 4154.93 جنيه مصري / جرام 4026.45 جنيه مصري / جرام 23/01/2024 4282.47 جنيه مصري / جرام 4225.58 جنيه مصري / جرام 24/01/2024 4381.3 جنيه مصري / جرام 4298.51 جنيه مصري / جرام 25/01/2024 4434.21 جنيه مصري / جرام 4360.11 جنيه مصري / جرام 28/01/2024 4458.51 جنيه مصري / جرام 4344.65 جنيه مصري / جرام 29/01/2024 4434.97 جنيه مصري / جرام 4345.06 جنيه مصري / جرام

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

استقر سعر الذهب اليوم في مصر في سوق الصاغة وسجل سعر الذهب اليوم عيار 24

4400 جنيه للبيع، و4342.75 جنيه للشراء، وجاءت باقي أسعار أعيرة الذهب كالتالي:

سعر الذهب اليوم عيار 22

4033.25 جنيه للبيع

3981 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 21

3850 جنيه بيع

3800 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 18

3300 جنيه بيع

3257.25 جنيه شراء

سعر الذهب اليوم عيار 14

2566.75 جنيه للبيع

2533.25 جنيه للشراء

سعر الذهب للبيع والشراء عيار 12

2200 جنيه للبيع

2171.5 جنيه للشراء

سعر الذهب للبيع والشراء عيار 9

1650 جنيه للبيع

1628.5 جنيه للشراء

سعر أونصة الذهب بالدولار

ارتفع أونصة خلال تعاملات اليوم الاثنين بنحو 2 دولار وسجل سعر أونصة الذهب بالدولار

2030 $ للبيع

2029 $ للشراء

وكان سوق الذهب في مصر قد أغلق لنحو إسبوع وذلك بفعل غلق محلات بعض تجار الذهب الخام والقبض على آخرين، نتيجة التلاعب في الأسعار، والتي تخطت 4000 جنيه للجرام عيار 24.

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