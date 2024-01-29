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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

بورصة الذهب اليوم وأسعار الذهب للبيع والشراء 29-1-2024.. تفاصيل

بورصة الذهب اليوم
بورصة الذهب اليوم وأسعار الذهب للبيع والشراء

تعرض بورصة الذهب اسعار الذهب عيار 24 حسب العرض والطلب، والتي توفرها شاشة البورصة المصرية للإطلاع عليها بينما أغلق سوق الصاغة لما يقارب إسبوع وتم إيقاف جميع التداولات مع تسجيل الذهب اسعار قياسية أرجعها العاملون في تجارة الذهب إلى التلاعب بالأسواق، وتعرض الدستور في التقرير التالي بورصة الذهب اليوم وأسعار الذهب للبيع والشراء اليوم.

 

بورصة الذهب اليوم 

 

 

التاريخ   العرضالطلب
21/01/20244055.47  جنيه مصري / جرام3997.86  جنيه مصري / جرام
22/01/20244154.93  جنيه مصري / جرام4026.45  جنيه مصري / جرام
23/01/20244282.47  جنيه مصري / جرام4225.58  جنيه مصري / جرام
24/01/20244381.3  جنيه مصري / جرام4298.51  جنيه مصري / جرام
25/01/20244434.21  جنيه مصري / جرام4360.11  جنيه مصري / جرام
28/01/20244458.51  جنيه مصري / جرام4344.65  جنيه مصري / جرام
29/01/20244434.97  جنيه مصري / جرام4345.06  جنيه مصري / جرام

   

بعد موجة التغيرات.. توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية في الأسواق

سعر الذهب العالمي اليوم في الأسواق وتأثيره على السعر المحلي 2024

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء 

 

استقر سعر الذهب اليوم في مصر في سوق الصاغة وسجل سعر الذهب اليوم  عيار 24

4400 جنيه للبيع، و4342.75 جنيه للشراء، وجاءت باقي أسعار أعيرة الذهب كالتالي: 

 

سعر الذهب اليوم  عيار 22

4033.25 جنيه  للبيع

3981 جنيه للشراء

 

سعر الذهب عيار 21

3850 جنيه بيع

3800 جنيه للشراء

 

 

سعر الذهب عيار 18

3300 جنيه بيع

3257.25 جنيه شراء

 

 

سعر الذهب اليوم  عيار 14

2566.75 جنيه للبيع

2533.25 جنيه للشراء

 

سعر الذهب للبيع والشراء  عيار 12

2200 جنيه للبيع

2171.5 جنيه للشراء

 

سعر الذهب للبيع والشراء  عيار 9

1650 جنيه للبيع

1628.5 جنيه للشراء

 

سعر أونصة الذهب بالدولار 

 

ارتفع أونصة خلال تعاملات اليوم الاثنين بنحو 2 دولار وسجل سعر أونصة الذهب بالدولار 

2030 $ للبيع

2029 $ للشراء

 

وكان سوق الذهب في مصر قد أغلق لنحو إسبوع وذلك بفعل غلق محلات بعض تجار الذهب الخام والقبض على آخرين، نتيجة التلاعب في الأسعار، والتي تخطت 4000 جنيه للجرام عيار 24. 

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