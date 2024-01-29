بعد موجة التغيرات.. توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية في الأسواق

ارتفعت أسعار الذهب مع بداية الأسبوع، وذلك بعد أسبوعين متتاليين من الهبوط، حيث يأتي ارتفاع الذهب اليوم بدعم من ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن بسبب التوترات في الشرق الأوسط، بينما تظل تحركات الذهب داخل نطاق محدد من التداولات، حيث تنتظر الأسواق هذا الأسبوع اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي.

غياب التسعير في سوق الذهب

ويستمر غياب التسعير في سوق الذهب المحلي بسبب التوترات في سوق الصاغة والتي تمنع كبار التجار من تحديد سعر محدد للتنفيذ سواء للبيع أو الشراء، إلى جانب امتناع العديد من التجار عن التنفيذ بسبب التحوط من نقص المعروض في السوق بعد توقف التجار عن ضخ الذهب الخام خلال الفترة الحالية.

سعر الذهب العالمي

ارتفع سعر الأونصة العالمية اليوم ليسجل أعلى مستوى عند 2033 دولار للأونصة، لتبقى منطقة 2035 – 2040 منطقة مقاومة هامة للسعر واختراقها لأعلى يفتح الباب للوصول إلى المستوى 2050 ثم 2065 دولار للأونصة قبل أن يصل إلى المستهدف 2080 دولار للأونصة.



وأغلق الذهب تداولات الأسبوع الماضي في مستوى الدعم 2015 دولار للأونصة، والذي لم يحدث اغلاق أسبوعي تحته منذ 6 أسابيع متتالية لتكون النتيجة ارتفاع السعر اليوم، ولكن بشكل عام تبقى تداولات الذهب في نطاق 2015 – 2040 دولار للأونصة.



وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجه توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية.

وتشير توقعات أسعار الذهب إلى مزيد من الارتفاع طالما هناك مزيد من الطلب على شراء الذهب من قبل المستثمرين والمواطنين

الذهب والدولار يرتبطان بعلاقة عكسية لكون الذهب سلعة تسعر بالدولار، وقد ساعد على انتعاش الدولار منذ بداية العام التغير في توقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة، حيث تصل رهانات الأسواق حاليًا إلى 50 / 50 أن الفيدرالي سيخفض الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماعه في مارس القادم.