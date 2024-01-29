الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر سبيكة الذهب 1 جرام وسعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب

سجل سعر سبيكة الذهب 1 جرام استقرار سعري بالتزامن مع حالة الاستقرار التي تسيطر على سوق الذهب بعد عودة التدولات والتي استمرت متوقفة منذ الأربعاء الماضي بسبب الارتفاعات القياسية التي سجلتها أسعار الذهب حينها.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر سبيكة الذهب 1 جرام وسعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين  بعد عودة التسعير 

 

سعر سبيكة الذهب 1 جرام

  • سعر سبيكة الذهب عيار 24 من ملاك وبشرى MB سبيكة 1 جرام: 4945 جنيه
  • سعر سبيكة الذهب  سويس جولد عيار 24 وزن 1 جرام : 4915 جنيه
  • سعر سبيكة الذهب عيار 24 من سويس جولد SWISS GOLD : 4970 جنيه
  • سعر سبيكة الذهب  بى تى سى واحد 1 جرام عيار24 : 4840 جنيه

سعر الذهب العالمي اليوم في الأسواق وتأثيره على السعر المحلي 2024

سعر الذهب اليوم الإثنين 29-1-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

سعر الجنيه الذهب اليوم 

 

  • جنيه ذهب عيار 21 من انتاج شركه لازوردي إيجيبت LAZURDE : 33700 جنيه
  • جنيه بى تى سي ذهب عيار21 : 33740 جنيه
  • جنيه ذهب عيار 21 من ملاك وبشرى MB وزن 8 جرام من انتاج شركة ملاك وبشرى MB : 33265 جنيه
  • جنيه ذهب جورج Swiss Gold: 34560 جنيه
  • جنيه ذهب وزن 8 جرام : 33480 جنيه
  • جنيه ذهب عيار 21 الملكة اليزابيث : 33570 جنيه

 

سعر الذهب اليوم 

 

  • سعر الذهب اليوم  عيار 22: 4033.25 جنيه  للبيع،3981 جنيه للشراء
  • سعر الذهب اليوم عيار 21: 3850 جنيه بيع، 3800 جنيه للشراء بعد عدودة التسعير اليوم.
  • سعر الذهب اليوم  عيار 18: 3300 جنيه بيع، 3257.25 جنيه شراء
  • سعر الذهب اليوم  عيار 14: 2566.75 جنيه للبيع، 2533.25 جنيه للشراء
  • سعر الذهب اليوم   عيار 12: 2200 جنيه للبيع، 2171.5 جنيه للشراء
  • سعر الذهب اليوم عيار 9: 1650 جنيه للبيع ، 1628.5 جنيه للشراء.

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