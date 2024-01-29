سجل سعر سبيكة الذهب 1 جرام استقرار سعري بالتزامن مع حالة الاستقرار التي تسيطر على سوق الذهب بعد عودة التدولات والتي استمرت متوقفة منذ الأربعاء الماضي بسبب الارتفاعات القياسية التي سجلتها أسعار الذهب حينها.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر سبيكة الذهب 1 جرام وسعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين بعد عودة التسعير

سعر سبيكة الذهب 1 جرام

سعر سبيكة الذهب عيار 24 من ملاك وبشرى MB سبيكة 1 جرام: 4945 جنيه

سعر سبيكة الذهب سويس جولد عيار 24 وزن 1 جرام : 4915 جنيه

سعر سبيكة الذهب عيار 24 من سويس جولد SWISS GOLD : 4970 جنيه

سعر سبيكة الذهب بى تى سى واحد 1 جرام عيار24 : 4840 جنيه

سعر الجنيه الذهب اليوم

جنيه ذهب عيار 21 من انتاج شركه لازوردي إيجيبت LAZURDE : 33700 جنيه

جنيه بى تى سي ذهب عيار21 : 33740 جنيه

جنيه ذهب عيار 21 من ملاك وبشرى MB وزن 8 جرام من انتاج شركة ملاك وبشرى MB : 33265 جنيه

جنيه ذهب جورج Swiss Gold: 34560 جنيه

جنيه ذهب وزن 8 جرام : 33480 جنيه

جنيه ذهب عيار 21 الملكة اليزابيث : 33570 جنيه

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 22: 4033.25 جنيه للبيع،3981 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم عيار 21: 3850 جنيه بيع، 3800 جنيه للشراء بعد عدودة التسعير اليوم.

سعر الذهب اليوم عيار 18: 3300 جنيه بيع، 3257.25 جنيه شراء

سعر الذهب اليوم عيار 14: 2566.75 جنيه للبيع، 2533.25 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم عيار 12: 2200 جنيه للبيع، 2171.5 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم عيار 9: 1650 جنيه للبيع ، 1628.5 جنيه للشراء.

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