الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عودة تسعير الذهب بالأسواق.. عيار 21 بـ3850 جنيهًا

الذهب
الذهب

عاودت أسعار الذهب اليوم الاثنين، في التسعير بالأسواق المحلية، مع بداية التعاملات، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ووسط ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير أسعار الفائدة في اجتماع الشهر الجاري. 

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 
قال سعيد إمبابي، خبير صناعة الذهب، إن السوق بدأ تعاملات اليوم عند مستوى 3850 جنيهًا لسعر جرام الذهب عيار 21، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 10 دولارات لتسجل مستوى 2029 دولارًا.

سعر جرام الذهب عيار 24
و سجل جرام الذهب عيار 24 سجل 4400 جنيه، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3300 جنيه، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2567 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 30800 جنيه.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق العالمية قرار لجنة السياسات النقدية بالفيدرالي الأمريكية لتحديد مصير أسعار، بجانب تصريحات جيروم باول رئيس البنك، وسط التوفعات بتثبيت الفائدة.


وتزايد التوترات بمنطقة الشرق الأوسط، بعد مقتل ثلاثة أفراد في هجوم بطائرة بدون طيار على القوات الأمريكية المتمركزة في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية، سيعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن، ويرفع الطلب للذهب، والأسعار بالأسواق العالمية.


وتتوقع الأسواق تثبيت الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة اجتماع لجنة السياسة النقدية يومي 30 و31 يناير.

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