تحديث لحظي سعر الذهب المحلي اليوم في الأسواق بعد فتح البورصة

شهدت أسعار الذهب محليًا اليوم تغيرات سعرية تأثرا بالسعر العالمي، وتقدم الدستور نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير.

تحديث لحظي سعر الذهب المحلي اليوم



ويستمر السعر المحلي في نطاق 3900 – 4000 جنيه للجرام عيار 21 وهي أسعار استرشادية فقط نظرًا لغياب التسعير الفعلي في الأسواق بسبب التوترات والأحداث في الصاغة، وتبقى الأسواق تترقب على السعر الذي يفتتح عنده السوق.

وحاليا لا يوجد سعر موحد حاليًا في سوق الذهب ويختلف السعر من تاجر إلى آخر حسب كمية الذهب المتوفرة لديه، وتستمر ضبابية هذا المشهد حتى عودة الصاغة إلى العمل إلى جانب تحقيق استقرار في سعر صرف الدولار في السوق الموازي.



توقف التسعير منذ نهاية الأسبوع الماضي



يستمر توقف التسعير في سوق الذهب منذ نهاية الأسبوع الماضي بعد أن كان المتوقع أن يعود تسعير الذهب المحلي إلى العمل اليوم، ولكن حتى الآن يظل العمل في سوق الذهب متوقف مما يدل على عمق الأزمة الحالية.

تحديث لحظي سعر الذهب اليوم



نطاق الأسعار الأخير في السوق كان بين 3900 إلى 4000 جنيه للجرام عيار 21 ولكن تبقى هذه الأسعار استرشادية فقط في ظل غياب التسعير في الصاغة لعمليات البيع والشراء.

وصرحت شعبة الذهب في بيان رسمي لها الأيام الماضية إن أسعار الذهب الأخيرة غير حقيقية وناتجة عن تدافع المواطنين لشراء الذهب مما يزيد من الطلب على الذهب وأن أسعار الذهب ستتجه إلى الانخفاض بشكل كبير خلال الفترة القادمة بعد انتهاء هذه الأزمة حيث توجد زيادة تقدر بنحو 600 جنيه في الجرام بشكل غير مبرر.

شعبة الذهب تعلن عدم مسؤليتها عن التسعير

كما أشارت شعبة الذهب في بيان رسمي لها يوم أمس أنها غير مسئولة عن عملية تسعير الذهب وأن ما يتم إعلانه على صفحة الشعبة هو متوسط للأسعار المتداول في السوق.



اقرأ أيضا

رسائل التهنئة بشهر رمضان الكريم 1445

رابط الاستعلام عن الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2024

لينك نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024