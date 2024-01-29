دفتر أحوال الداخلية: مافيا للتنقيب عن الذهب وسيدة أعمال هاربة من 86 سنة سجن

سجّل دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار الـ24 ساعة الماضية عددا من النجاحات الأمنية والضربات القاضية؛ لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون، "الدستور" يرصد في التقرير التالي أبرز الحوادث التي وقعت على مدار اليوم:

وزير الداخلية يستقبل وزير الدفاع

استقبل وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بمقر الوزارة الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر - رئيس أركان القوات المسلحة ووفد من كبار قادة القوات المسلحة لتقديم التهنئة له ولهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.

مصرع خط الدخيلة

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء عنصر إجرامى شديد الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، سبق إتهامه فى 3 قضايا "قتل – شروع فى قتل - سلاح ناري" ومطلوب ضبطه فى واقعة إطلاق النيران على ضابط شرطة بالمنوفية أثناء محاولة ضبطه)، وذلك بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، ولقى مصرعه في تبادل إطلاق نيران.

زيارات قادرون باختلاق لمقرات الشرطة

نظمت وزارة الداخلية عدة زيارات للأطفال ذوي الإعاقة "قادرون باختلاف" لمشاركتهم الاحتفال بعيد الشرطة.

تم تنظيم زيارة إلى المتحف القومي للحضارات بمنطقة الفسطاط لعدد من الأطفال من ذوي الإعاقة "قادرون بإختلاف" وذويهم تعرفوا خلالها على ما يحتويه المتحف من مقتنيات تاريخية.

ضبط كيلو ونصف هيروين في المطرية

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط عاطل له معلومات جنائية، وبحوزته 1.500 كيلو جرام لمخدر الفودو وكمية من مخدر الهيروين، في المطرية.

ورشة ألعاب نارية في الفيوم

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، قيام عاطل «له معلومات جنائية» مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة بتصنيع الألعاب النارية بورشة بمسكنه والإتجار بها.

ضبط سيدة أعمال هاربة من أحكام

أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن ضبط مالكة شركة لتوريد المستلزمات الطبية، مقيمة بمحافظة الغربية؛ لكونها مطلوب التنفيذ عليها بالحبس 86 سنة وكفالات مالية في 152 حكم مستأنف، جزئى بتهم تبديد.

مافيا التنقيب عن الذهب في قنا

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القبض على 16 متهما في التنقيب غير الشرعى عن خام الذهب في قنا، وتم احالة المتهمين إلى النيابة التي تولت التحقيق.