الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

دفتر أحوال وزارة الداخلية: خطف رضيع من مستشفى بالمنيا.. وضبط عصابة الأسياخ في شرم الشيخ

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

سجّل  دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار الـ24 ساعة الماضية، عددا من النجاحات الأمنية والضربات القاضية؛ لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون، "الدستور" يرصد في التقرير التالي أبرز الحوادث التي وقعت على مدار اليوم:

3 سيدات يغسلن 55 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 سيدات "لهن معلومات جنائية") لقيامهن بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهن الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، عن طريق شراء (العقارات – الدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ (55 مليون جنيه تقريبًا).

عصابة الدراجات النارية في بني سويف

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن بنى سويف من ضبط تشكيل عصابى، مكون من 5 أفراد تخصص نشاطه الإجرامي فـي ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية، وذلك بأسلوب قطع الوصلات الكهربائية "الضفيرة".

عصابة الأسياخ الحديدية في شرم الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عمال خردة بحوزتهم أسياخ حديدية مسروقة، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أول شرم الشيخ.

خطف رضيع من مستشفى في المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، من كشف ملابسات واقعة محاولة اختطاف طفل حديث الولادة من داخل إحدى المستشفيات بالمنيا.

ممرض يسرق مجوهرات في أكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد، القبض على ممرض متهم بمحاولة سرقة مشغولات ذهبية من داخل الفيلا محل عمله بأكتوبر.

سرقة سائق بالإكراه في الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات ادعاء سائق بتعرضه لحادث سرقة مركبة "توك توك" من قبل مجهولين بالدقهلية.

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