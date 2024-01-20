السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

دفتر أحوال وزارة الداخلية: مثلم يفتح النيران على أهالى الصف.. وضبط حمو بيكا في أكتوبر

الامن
الامن

سجّل  دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار الـ24 ساعة الماضية، عددا من النجاحات الأمنية والضربات القاضية؛ لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون.

"الدستور" يرصد في التقرير التالي أبرز الحوادث التي وقعت على مدار اليوم:

ملثم يفتح النيران على الأهالي في الصف

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات واقعة إطلاق أعيرة نارية تجاه شخصين بالجيزة ووفاة أحدهما وإصابة الآخر، وضبط مرتكبى الواقعة. 

ضبط بائعي الألعاب النارية على فيسبوك

ضبطت  الأجهزة الأمنية 5 بالجيزة لقيامهم بالاتجار في الألعاب النارية وترويجها عبر موقع «فيسبوك»، وبحوزتهم أكثر من 33 ألف قطعة ألعاب نارية، بعد أن أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (شخصين) بترويج الألعاب النارية عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

عصابة تزوير المستندات في الإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية، قيام 3 بينهم سيدة، لهم معلومات جنائية، مقيمين بالإسكندرية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وأعمال الوساطة والسمسـرة فـى مجال الأحوال المدنية.

حقيقة اختفاء طفلة في المنوفية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة قيام إحدى السيدات باختلاق واقعة اختطاف طفلتها بالمنوفية، لاتهام سيدة أخرى لخلافات مالية بينهما، وتولت النيابة التحقيق.

مصرع صاحب محل حرقا في إمبابة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على طرفي مشاجرة خلفت قتيلا بعد إلقاء مادة قابلة للاشتعال عليه وإضرام النيران به بسبب خلافات الجيرة بدائرة قسم شرطة إمبابة.

ضبط حمو بيكا في أكتوبر

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإلقاء القبض على المطرب الشعبي حمو بيكا ضمن طرفي مشاجرة نشبت داخل كافيه شهير بمدينة 6 أكتوبر.

عصابة سرقة السيارات في القاهرة

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط شخصين «لهما معلومات جنائية» مقيمين بالقاهرة، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وبحوزة أحدهما سيارة مُبلغ بسرقتها.

عصابة سرقة المحافظ الإلكترونية في القاهرة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق بالقاهرة من أحد الأشخاص بتضرره من شخصان يستقلان دراجة نارية لقيامهما بخطف هاتفه المحمول ومظروف بداخله مبلغ مالى «دون إصابات» حال سيره بأحد الشوارع ب، وفي وقت لاحق اكتشف اختراق «المحفظة الإلكترونية» من الهاتف الخاص به وتحويل مبلغ مالى إلى حساب رقم هاتف «محدد».

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