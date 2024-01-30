يتساءل كثير من الناس عن محركات البحث "جوجل" خلال الأيام الحالية عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024.

وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بعد غدا الخميس 1 فبراير 2024 اجتماعها الاول في عام 2024 لتحديد مصير سعر الفائدة.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

تنشر "الدستور" النشرة اليومية لأسعار العملات الرسمية في البنوك، وسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، مع زيادة حجم الإقبال على موسم العمرة خلال هذه الأيام.

أسعار العملات في مصر اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء ونحو 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك الاهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري بالبنك الاهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء ونحو 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء ونحو 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه البنك التجاري الدولي CIB نحو 8.18 جنيه للشراء ونحو 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 30-1-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه بنك الإسكندرية نحو 8.20 جنيه للشراء ونحو 8.25 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه بنك القاهرة نحو 8.19 جنيه للشراء ونحو 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 نحو 0.27 دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1ريال سعودي يعادل 3.735 ليرة سورية اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024.