سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 30-1-2024

يحرص الكثير من المصريين المسافرين لخارج البلاد مع ارتفاع أسعار الدولار معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 30 /1/ 2024، حيث استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم ببداية التعاملات اليومية، طبق آخر تحديثات أسعار العملات بالبنوك المصرية، ويتساءل الكثير من الناس عن حركات سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 30/ 1/ 2024

وتنشر «الدستور» من خلال السطور التالية، أسعار الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث كشفته مواقع البنوك الرسمية، بشأن أسعار العملات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم في مصر 2023

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري، نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

وجاء سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وجاء سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي، بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

وقدر سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وجاء سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل الدولار في البنك العربي الأفريقي الدُّوَليّ، نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

جاء الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

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أسعار العملات في مصر اليوم

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.57 جنيه للشراء، و33.72 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 39.27 جنيه للشراء، و39.45 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.62 جنيه للشراء، و35.79 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.15 جنيه للشراء، و100.69 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.90 جنيه للشراء، و20.99 جنيه للبيع.