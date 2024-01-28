الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عصابة تزييف العملات المالية وترويجها بمدينة نصر

حبس عصابة
حبس عصابة

قررت نيابة مدينة نصر حبس عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزييف العملات المالية وترويجها بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (طالب، عامل دليفرى- لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) وبحوزتهما (مبلغ مالى "مزور"- مبلغ مالى "صحيح" - كمية من مخدر الحشيش - سلاح أبيض).

بمواجهتهما أقر الطالب بشراء العملات المُقلدة من "عامل الدليفرى" واعترف الأخير بقيامه بالاتجار فى العملات المقلدة وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، كما قرر بتحصله على المبالغ المالية المقلدة من طالب آخر تعرف عليه من خلال اشتراكهما سويا فى صفحة للترويج لذات النشاط الإجرامى، وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزته مبالغ مالية (فئة الـ100 جنيه "مزورة") وقرر بتحصله على العملات المالية المقلدة من (سائق، له معلومات جنائية)تعرف عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى تقليد وترويج العملات الوطنية المقلدة بالاشتراك مع (نقاش) أمكن ضبطه، وبمواجهتهما اعترفا بتقليد العملات الوطنية سويًا متخذان من إحدى الشقق المستأجرة بالجيزة، مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وباستهداف الشقة المشار إليها، عُثر بداخلها على (عملات ورقية "مزورة"- جهاز "لاب توب" محمل عليه برامج لتقليد الأوراق المالية - جهاز إسكنر - طابعة ألوان -بندقية خرطوش- عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الحشيش - فلاشة تحوى برامج تقليد العملات الورقية - مبلغ مالى) كما قررا بأن الأجهزة والمعدات والأدوات المضبوطة تستخدم فى طباعة وترويج الأوراق المالية المقلدة، وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى والذخيرة بقصد الدفاع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة مدينة نصر تشكيل عصابي امن القاهرة طالب عامل دليفري مخدر الحشيش

مواد متعلقة

بأسلوب التسلق.. حبس لص المساكن في التجمع

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

ما حقيقة ارتفاع تذاكر حفلات الأوبرا إلى 5000 جنيه؟

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

الضربة قوية والضحايا بالجملة.. تفاصيل استهداف القاعدة الأمريكية على حدود الأردن

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

عاجل.. إبادة بغطاء دولى.. إسرائيل تبدأ خطة القضاء النهائى على قضية اللاجئين بتصفية «الأونروا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل

الخطة البديلة.. ماذا ستفعل إسرائيل إذا قررت الخروج من غزة؟

هآرتس: نتنياهو أكثر زعماء العالم شرًا.. وجعل إسرائيل دولة مجرمة وقاتلة