الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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توفير الدولارات.. "رجال الأعمال المصريين" تكشف مفاجأة للمواطنين بالخارج

الدولارات
الدولارات

قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك مبادرة تنص على أن المصري الذي يوجد في الخارج ويقوم بشراء وحدة عقارية في مصر جاهزة للتسليم أو سوف يتم تسليمها بعد عام يستطيع أن يقوم بدفع ثمن الوحدة بالدولار بعد عمل نسبة الخصم للسداد الكاش وسوف تقوم الدولة باسترداد ٨٠٪ من المبلغ للمواطن بعد ١٠ سنوات، أي أن ثمن الوحدة سوف يصل إلى 10٪ من ثمن الوحدة بعد عشر سنوات.

مبادرة الدولارات العقارية 


وأكد فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الهدف من هذه المبادرة القضاء على الأزمة الدولارية في مصر حاليًا من خلال توفير الدولار من العقار.

ضمانات وزارة المالية

وأضاف في حديثه، أن المطور سوف يحصل على ثمن العقار بالتقسيط لمدة ٥ سنوات بضمان وزارة المالية.

وأشار إلى أن هذه المبادرة جار دراستها الآن من أجل المساهمة في عملية توفير العملة الدولارية بالخزانة المصرية.

رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين فتح الله فوزي حضرة المواطن الحدث اليوم مبادرة الدولارات العقارية

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