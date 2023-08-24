الخميس 24 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

فتح الله فوزي يعدد أفضل آليات استفادة مصر من الانضمام لـ"لبريكس"

المهندس فتح الله
المهندس فتح الله فوزي

أكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، أن انضمام مصر لمجموعة بريكس إنجاز جديد للدولة المصرية، حيث يعزز من حجم التجارة بين مصر دول BRICS عن طريق تبسيط الإجراءات الجمركية وتخفيض العوائق التجارية، بالإضافة إلى ذلك يمكن لمصر تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات، وتشجيع الاستثمارات المشتركة وتبادل المنتجات والخدمات بين الدول الأعضاء.

انضمام مصر لأكبر لدول التكتل الاقتصادي له دور إيجابي على الاقتصاد الإقليمي والدولي 

وأضاف المهندس فتح الله فوزي، في تصريح لـ"الدستور"، أن انضمام مصرلبريكس له دور إيجابي  على محور الاقتصادي إقليمي ودولي من خلال عضوية مصر، حيث تسعى مصر لتعزيز التجارة والاستثمارات مع الدول الأعضاء الأخرى وكذلك تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية مع الدول الأعضاء الأخرى وتعزيز التعاون في مجالات مثل الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا. 

كيف تستفيد مصر من للانضمام لـ بريكس 

ونوه نائب رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين، بأن مصر ستسعى للعمل مع الدول الأعضاء الأخرى على تعزيز التعاون في مجال حماية البيئة والاقتصاد الأزرق وتبادل التكنولوجيا الخضراء، مشيراً إلى أنه يمكن أن تساهم مصر في تطوير مبادرات مشتركة للتكيف مع التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.

مصر تسعي لتشجع الاستثمار من خلال البريكس 

وأردف بأن مصر تسعى لتشجيع الاستثمارات المباشرة من دول البريكس عن طريق توفير بيئة استثمارية ملائمة وجاذبة وتوفر الحوافز والتسهيلات للشركات الناشئة والمؤسسات الكبيرة من دول BRICS للاستثمار في مصر وتنفيذ مشاريع تعاون اقتصادي مشترك، فضلا عن ذلك يمكن لمصر تعزيز التبادل المصرفي وتسهيل عمليات التحويل المالي وتعزيز التعاون في مجالات مثل التمويل البنكي والتأمين والأسواق المالية.

وأشار إلى أن تعود استفادة مصر مع دول "البريكس" في تعزيز التعاون التكنولوجي والتبادل التقني وتبادل الخبرات في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة والصناعات الحديثة، وكذلك تنفيذ مشاريع بنية تحتية مشتركة، مثل الطرق والجسور والموانئ والسكك الحديدية، وهذا يمكن أن يعزز التجارة والتواصل بين البلدان ويعزز الاندماج الاقتصادي.

جدير بالذكر أنه تم تأسيس تجمع "بريكس" رسمياً عام 2009 ويضم الصين وروسيا والهند والبرازيل وانضمت جنوب افريقيا للتجمع عام 2010  ويسعى التجمع لإثبات بصمته الجيوسياسية بما يتناسب مع النطاق الاقتصادي الجماعي لدوله، إذ يمثل أعضاء التجمع أكثر من 42% من سكان العالم وأكثر من 24% من الناتج المحلي الإجمالي العالم.

الإقليمي الدولى انضمام مصر للبريكس

مواد متعلقة

خبير اقتصادى: التبادل التجارى بين مصر ومجموعة البريكس أكثر من 32 مليار دولار

حوارات «بريكس».. ماذا يحدث فى قمة التجمع بجنوب إفريقيا؟

حلم «البريكس».. كيف تتحرك مصر للانضمام إلى «تجمع المستقبل»؟

الأكثر قراءة

‎الرئيس السيسى يصدر قرارًا بتعيين المستشار محمد شوقى فتحى نائبًا عامًا

"الدستور" تنشر صورة المستشار محمد شوقي عياد النائب العام الجديد

موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2024

ندب المستشار محمد حسن أمينًا عامًا لهيئة قضايا الدولة

عضو بـ"تجارية الجيزة": انضمام مصر لـ"بريكس" خطوة مهمة لاقتصادنا

أسرار اللحظات الأخيرة.. لماذا رفض الأمير هارى زيارة الملكة إليزابيث قبل رحيلها؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

محمد عبدالعزيز

نحن بخير ... الحمد لله

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

وائل لطفي

المتغطى بالغرب عريان

ماجد حبته

العالم علمين

مدحت بشاى

المحتوى الدرامى

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)