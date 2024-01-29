تحديث يومي.. سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين 2024 مقابل الجنيه المصري

ارتفع سؤال عن سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 29 يناير 2024 على محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية ويعتبر سعر الدولار من أكثر المتغيرات التي تؤثر على حركة الأسواق المحلية في مختلف دول العالم.

وشهد سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 29 يناير 2024 خلال التعاملات المسائية استقرارًا وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

ويقدم موقع الدستور خدمة إخبارية يومية لمعرفة سعر الدولار اليوم والعملات الأخرى مقابل الجنيه المصري، حيث سجل سعر الدولار اليوم 2024، حيث سجل استقرارًا خلال التعاملات المسائية.

وتؤثر تحركات اسعار الدولار على السوق المحلي، وتتضمن هذه التأثيرات ارتفاع أو انخفاض في أسعار المنتجات والسلع مثل الذهب، وتأثيرًا مباشرًا على الصادرات والواردات، وتأثيرًا متفاوتًا على مختلف القطاعات الاقتصادية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 29 يناير 2024 مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية، ليسجل نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار اليوم 2024 مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

كما سجل سعر الدولار اليوم 2024 استقرارًا في بنك مصر مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية ليبلغ نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر

شهدت أسعار العملات اليوم الاثنين الموافق 29 يناير 2024 مقابل الجنيه المصري استقرارًا خلال التعاملات المسائية في البنوك وماكينات الصرافة وإليك بعض الأسعار:

سعر الدينار الكويتي سجل 100.19 جنيه للشراء، 100.54 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي سجل 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي بلغ نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني 39.16 جنيه للشراء و39.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو سجل 33.60 جنيه للشراء، و33.71 جنيه للبيع.