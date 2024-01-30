سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 2024/1/30 مقابل الجنيه المصرى

شهدت أسعار الريال السعودى اليوم الثلاثاء 30-1-2024 استقرارًا ملحوظًا في بداية التعاملات الصباحية مقابل سعر الجنيه المصري، إذ سجل سعر بيع الريال في البنك المركزي المصري نحو 8.25 جنيه، فيما بلغ سعر الشراء نحو 8.22 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 30 /1 /2024 مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الدستور» في هذه السطور التالية سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، طبقًا لما أعلنته المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سعر الريال السعودى في البنك المركزى المصرى

بلغ سعر الريال السعودى في البنك المركزي المصري نحو 8.25 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الشراء نحو 8.22 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودى في البنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء نحو 8.22 جنيه للبيع، بينما سجل نحو 8.19 جنيه في حالة الشراء.

سعر الريال السعودى في بنك مصر

استقر سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم الثلاثاء نحو 8.22 جنيه للبيع، ونحو 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى في بنك القاهرة

سجل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة 8.25 جنيه للبيع، فيما استقر سعر الشراء عند 8.19 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودى في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودى داخل بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء 30-1-2024 نحو 8.25 للبيع، فيما استقر سعر الشراء عند 8.21 جنيه.

سعر الريال السعودى في البنك التجارى الدولى

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري اليوم الثلاثاء نحو 8.25 جنيه في حالة البيع، فيما بلغ سعر الشراء نحو 8.18 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 بالتعاملات الصباحية.

اقرأ أيضًا:

أسعار العملات في مصر اليوم

سعر الدولار اليوم

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

33.31 جنيه للشراء.

33.46 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

39.02 جنيه للشراء.

39.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

99.35 جنيه للشراء.

100.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

8.38 جنيه للشراء.

8.39 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

7.80 جنيه للشراء.

8.46 جنيه للبيع.