الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 2024/1/30 مقابل الجنيه المصرى

الريال السعودي
الريال السعودي

شهدت أسعار الريال السعودى اليوم الثلاثاء 30-1-2024 استقرارًا ملحوظًا في بداية التعاملات الصباحية مقابل سعر الجنيه المصري، إذ سجل سعر بيع الريال في البنك المركزي المصري نحو 8.25 جنيه، فيما بلغ سعر الشراء نحو 8.22 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 30 /1 /2024 مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الدستور» في هذه السطور التالية سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، طبقًا  لما أعلنته المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سعر الريال السعودى في البنك المركزى المصرى
بلغ سعر الريال السعودى في البنك المركزي المصري نحو 8.25 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الشراء نحو 8.22 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الريال السعودى في البنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء نحو 8.22 جنيه للبيع، بينما سجل نحو 8.19 جنيه في حالة الشراء.

سعر الريال السعودى في بنك مصر
استقر سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم الثلاثاء نحو 8.22 جنيه للبيع، ونحو 8.19 جنيه للشراء.
سعر الريال السعودى في بنك القاهرة
سجل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة 8.25 جنيه للبيع، فيما استقر سعر الشراء عند 8.19 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودى في بنك الإسكندرية
وصل سعر الريال السعودى داخل بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء 30-1-2024 نحو 8.25 للبيع، فيما استقر سعر الشراء عند 8.21 جنيه.

سعر الريال السعودى في البنك التجارى الدولى
بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري اليوم الثلاثاء نحو 8.25 جنيه في حالة البيع، فيما بلغ سعر الشراء نحو 8.18 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 بالتعاملات الصباحية.

اقرأ أيضًا:


سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

 

أسعار العملات في مصر اليوم

سعر الدولار اليوم
30.75 جنيه للشراء.
30.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم
33.31 جنيه للشراء.
33.46 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
39.02 جنيه للشراء.
39.23  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم
99.35 جنيه للشراء.
100.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي
8.38 جنيه للشراء.
8.39 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري
7.80 جنيه للشراء.
8.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء سعر الريال السعودي اليوم الريال السعودي اليوم الثلاثاء مقابل الجنية المصري الجنيه المصري الريال

مواد متعلقة

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

عاجل.. البنتاجون: ارتفاع حصيلة مصابى هجوم الأردن إلى 40 شخصا

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: حرية التعبير والفكر والإبداع ساحة لرؤية أخرى فى ضمير الإنسانية

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

عبدالوهاب داود

النرويجى الأكبر.. هنريك إبسن.. عين أعيان المسرح الاجتماعى والواقعى

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل