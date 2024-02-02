الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 2-2-2024 مقابل الجنيه المصري

الريال السعودي
الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة استقرار سعري مقابل الجنيه المصري، مع ترقب اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة وسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 2-2-2024 مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي

3.7501  جنيه.

اليورو مقابل الريال السعودي

4.0770 جنيه.

الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي

4.7764 جنيه.

الين الياباني مقابل الريال السعودي

0.0256  جنيه.

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي

4.3684 جنيه.

اليوان الصيني مقابل الريال السعودي

0.5223 جنيه.

أسعار العملات الدولار اليوم الأحد 28-1-2024 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات

هبوط سعر العملة وعقوبة للمؤبد.. الجهات الرقابية تتصدى لوباء تزوير العملات

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصرف أبو ظبي الإسلامي8.24 جنيه8.25 جنيه
البنك الأهلي الكويتي8.23 جنيه8.25 جنيه
البنك المصري لتنمية الصادرات8.23 جنيه8.25 جنيه
البنك التجاري الدولي8.19 جنيه8.25 جنيه
بنك قناة السويس8.19 جنيه8.26 جنيه
بنك فيصل الإسلامي8.20 جنيه8.25 جنيه
بنك أبوظبي التجاري8.02 جنيه8.26 جنيه

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

البنكسعر الشراءسعر البيع
سعر الريال السعودي بنك مصر8.20 جنيه8.24 جنيه
سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري8.20 جنيه8.24 جنيه
بنك الإسكندرية8.21 جنيه8.25 جنيه

 

 

سعر اليورو اليوم 

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصرف أبو ظبي الإسلامي33.30 جنيه33.49 جنيه
بنك بلوم مصر33.36 جنيه33.58 جنيه
بنك البركة33.33 جنيه33.49 جنيه
بنك الاستثمار العربي33.26 جنيه33.70 جنيه
بنك قطر الوطني الأهلي33.33 جنيه33.49 جنيه
البنك الأهلي المصري33.15 جنيه33.39 جنيه
بنك مصر33.15 جنيه33.39 جنيه
بنك أبو ظبي التجاري33.33 جنيه33.49 جنيه
بنك الإسكندرية33.26 جنيه33.49 جنيه
ميد بنك33.28 جنيه33.51 جنيه
البنك التجاري الدولي CIB33.26 جنيه33.50 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

txt

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

txt

استقرار أسعار الدولار وتراجع "اليورو" وتباين الإسترلينى أمام الجنيه

سعر الريال السعودي الجنيه المصري الدولار اليورو الجنيه الاسترليني الين الياباني الريال

الأكثر قراءة

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

عاجل.. "عاصفة الكالسيوم".. علاج جديد يدمر الخلايا السرطانية

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2024

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 2-2-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «2-2»

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟