سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 2-2-2024 مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة استقرار سعري مقابل الجنيه المصري، مع ترقب اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة وسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 2-2-2024 مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي

3.7501 جنيه.

اليورو مقابل الريال السعودي

4.0770 جنيه.

الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي

4.7764 جنيه.

الين الياباني مقابل الريال السعودي

0.0256 جنيه.

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي

4.3684 جنيه.

اليوان الصيني مقابل الريال السعودي

0.5223 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

البنك سعر الشراء سعر البيع مصرف أبو ظبي الإسلامي 8.24 جنيه 8.25 جنيه البنك الأهلي الكويتي 8.23 جنيه 8.25 جنيه البنك المصري لتنمية الصادرات 8.23 جنيه 8.25 جنيه البنك التجاري الدولي 8.19 جنيه 8.25 جنيه بنك قناة السويس 8.19 جنيه 8.26 جنيه بنك فيصل الإسلامي 8.20 جنيه 8.25 جنيه بنك أبوظبي التجاري 8.02 جنيه 8.26 جنيه

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

البنك سعر الشراء سعر البيع سعر الريال السعودي بنك مصر 8.20 جنيه 8.24 جنيه سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري 8.20 جنيه 8.24 جنيه بنك الإسكندرية 8.21 جنيه 8.25 جنيه

سعر اليورو اليوم