تعرف على سعر الذهب اليوم الجمعة 2 فبراير 2024 بالجنيه والدولار

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة 2 فبراير 2024 بعد تسجيله الأيام الماضية ارتفاعات قياسية جديدة، مع ارتفاع سعر الذهب العالمي.

سعر الذهب عيار ال 21



وسجل الذهب عيار 21 أكثر أعيرة الذهب تداولا في السوق المصر ي تزايدا طفيفا اليوم بعد زيادة أسعاره أمس وأول أمس بنحو 15 جنيها ليصل إلى 4000 جنيه بدون إضافة سعر المصنعية.

ويهتم المواطنون المصريون في الوقت الحالي بمتابعة بورصة اسعار الذهب حيث انه يعد الأكثر مبيعا في الوقت الحالي من قبل المواطنين الراغبين في الاستثمار والتحويش بسبب تراجع قيمة الجنيه.





سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

وفي هذا السياق تقدم الدستور في التقرير التالي اسعار الذهب اليوم الجمعة 2/2/2024 في مصر للبيع والشراء.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية



سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 ارتفاع قياسي جديد، ووصل الذهب عيار 21 إلى 4000 جنيه للبيع، وسجل للشراء: 3915 جنيه، في سوق الصاغة بدون إضافة سعر المصنعية.

ويختلف سعر الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويضاف مصنعية على المشغولات الذهبية بقيمة تتراوح من 200 جنيه حتى 350 جنيه وتختلف علي حسب المنطقة وكذلك نوع المشغولات الذهبية.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء



سعر الذهب عيار 24:

بيع: 4550 جنيه

شراء: 4300 جنيه



سعر جرام الذهب عيار 22:

بيع: 3750.75 جنيه

شراء: 3700.25 جنيه



سعر الذهب عيار 18

بيع: 3440 جنيه

شراء: 3370.75 جنيه



سعر جرام الذهب عيار 14:

بيع: 2450 جنيه

شراء: 2550 جنيه



سعر جرام الذهب عيار 12

بيع: 2150.75 جنيه

شراء: 2000.5 جنيه



سعر جرام الذهب عيار 9

بيع: 1600 جنيه

شراء: 1650.5 جنيه

سعر الذهب اليوم بالدولار



وأما بالنسبة لسعر جرام الذهب اليوم بالدولار فقد شهد ارتفاع نوعا ما، بعد أن تراجع سعره لعدة جلسات متتالية في البورصة العالمية.

وارتفعت أسعار العقود الفورية btc المعدن الذهب بنحو 0.29% إلى مستوى 2200.79 دولار امريكي للأوقية، وفي نفس الوقت، ارتفعت أسعار العقود الآجلة معدن الذهب والتي سوف تسلم في اواخر شهر فبراير الحالي بما يقرب 0.29% لتسجل حوالي 2210.8 دولار للأوقية.







وأرجع خبراء الاقتصاد ارتفاع سعر الذهب العالمي إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط.

يهتم المواطنون بأسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير اللحظية باعتبار الذهب ملاذ آمن للاستثمار وكذلك للمواطنين الراغبين في الادخار.