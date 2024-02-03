سعر الذهب اليوم السبت 3-2-2024 فى مصر للبيع والشراء

زاد البحث عن سعر الذهب اليوم السبت 3-2-2024 في مصر للبيع والشراء، وذلك مع التراجع الكبير الذي حدث في سعر الدولار في السوق الموازي خلال الساعات الماضية، حيث من المتوقع أن يستمر في التراجع حتى الوصول إلى سعر متقارب من سعر البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة.



سعر الذهب اليوم في مصر

انخفاض في سعر الذهب اليوم السبت 3-2-2024 في مصر للبيع والشراء، وذلك بسبب التراجع الكبير في سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازي عقب الضربات الأمنية التي وجهتها الدولة لتجار العملة في مصر، حيث جاءت أسعار تداول الذهب في محلات الصاغة المصرية بدون مصنعية كما يلي:-

سجل جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 4457 جنيها.

الشراء 4375 جنيها.

بمعدل هبوط وصل إلى 11.25 نقطة.

سجل جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 3900 جنيه.

الشراء 3850 جنيها.

بمعدل هبوط وصل إلى 10.50 نقطة.

سجل جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 3343 جنيها.

الشراء 3260 جنيها.

بمعدل هبوط وصل إلى 10 نقطة.



سجل جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2900 جنيه.

الشراء 2850 جنيها.

بمعدل هبوط وصل إلى 9 نقطة.



سعر الذهب اليوم بالدولار

سجلت اونصة الذهب والتي تبلغ وزنها نحو 31.1 جرام في البورصة العالمية نحو 2055 دولارًا.

سجلت اونصة الذهب والتي تبلغ وزنها نحو 31.1 جرام في محلات الصاغة المصرية نحو 138.620 جنيه.

سجل الجنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية نحو 31630 جنيها.





سعر الذهب في مصر بالمصنعية

تشمل مصنعية الذهب في مصر وفقا لبيان هيئة الموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية رسوم الضريبة والدمغة على كل جرام وفقا لعياره ويختلف من محل للآخر وفقا لجودة المصنعية حيث جاءت كما يلي:-

تتراوح مصنعية جرام الذهب من عيار 24 من 50_60 جنيها.

تتراوح مصنعية جرام الذهب من عيار 21 من 60_80 جنيها.

تتراوح مصنعية جرام الذهب من عيار 18 من 80_100جنيه.