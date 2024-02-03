السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الذهب اليوم السبت 3-2-2024 فى مصر للبيع والشراء

سعر الذهب
سعر الذهب

زاد البحث عن سعر الذهب اليوم السبت 3-2-2024 في مصر للبيع والشراء، وذلك مع التراجع الكبير الذي حدث في سعر الدولار في السوق الموازي خلال الساعات الماضية، حيث من المتوقع أن يستمر في التراجع حتى الوصول إلى سعر متقارب من سعر البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة.


سعر الذهب اليوم في مصر

انخفاض في سعر الذهب اليوم السبت 3-2-2024 في مصر للبيع والشراء، وذلك بسبب التراجع الكبير في سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازي عقب الضربات الأمنية التي وجهتها الدولة لتجار العملة في مصر، حيث جاءت أسعار تداول الذهب في محلات الصاغة المصرية بدون مصنعية كما يلي:-

سجل جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 4457 جنيها.
الشراء 4375 جنيها.
بمعدل هبوط وصل إلى 11.25 نقطة.

سجل جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 3900 جنيه.
الشراء 3850 جنيها.
بمعدل هبوط وصل إلى 10.50 نقطة.

سجل جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 3343 جنيها.
الشراء 3260 جنيها.
بمعدل هبوط وصل إلى 10 نقطة.


سجل جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2900 جنيه.
الشراء 2850 جنيها.
بمعدل هبوط وصل إلى 9 نقطة.

txt

خبراء اقتصاد: قرار رفع الفائدة ليست له علاقة بتحرير سعر الصرف أو مفاوضات صندوق النقد

txt

تعرف على سعر الذهب اليوم الجمعة 2 فبراير 2024 بالجنيه والدولار


سعر الذهب اليوم بالدولار

سجلت اونصة الذهب والتي تبلغ وزنها نحو 31.1 جرام في البورصة العالمية نحو 2055 دولارًا.

سجلت اونصة الذهب والتي تبلغ وزنها نحو 31.1 جرام في محلات الصاغة المصرية نحو 138.620 جنيه.

سجل الجنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية نحو 31630 جنيها.  

txt

تعرف على سعر الذهب اليوم الجمعة 2 فبراير 2024 بالجنيه والدولار

txt

سعر الذهب اليوم الجمعة 2-2-2024 فى مصر للبيع والشراء



سعر الذهب في مصر بالمصنعية

تشمل مصنعية الذهب في مصر وفقا لبيان هيئة الموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية رسوم الضريبة والدمغة على كل جرام وفقا لعياره ويختلف من محل للآخر وفقا لجودة المصنعية حيث جاءت كما يلي:-

تتراوح مصنعية جرام الذهب من عيار 24 من 50_60 جنيها.

تتراوح مصنعية جرام الذهب من عيار 21 من 60_80 جنيها.

تتراوح مصنعية جرام الذهب من عيار 18 من 80_100جنيه.

اقرأ أيضاً 

سعر الذهب في مصر 2024

في آخر تحديث.. أسعار الذهب الـ21 اليوم 

تعرف على سعر الذهب اليوم بالجنيه والدولار

سعر الذهب اليوم سعر الذهب الذهب الدولار جرام الذهب عيار 24 عيار 21 أونصة الذهب الجنية الذهب مصنعية الذهب سعر الذهب اليوم فى مصر سجل جرام الذهب من عيار 24 سجل جرام الذهب من عيار 21 سجل جرام الذهب من عيار 18 سجل جرام الذهب من عيار 14 سعر الذهب اليوم بالدولار سعر الذهب في مصر بالمصنعية

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

رأس الحكمة.. الحقيقة وراء "مشروع القرن السياحى" بعيدًا عن الأكاذيب

عاجل| القبضة الحديدية.. «عصابات العملة» تتساقط فى يد «الأمن العام» و«الأموال العامة»

عاجل| "القصابين" تطالب بإغلاق المجازر شهرًا ومنع تصدير اللحوم للسيطرة على ارتفاع الأسعار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»

لا تقارنوه بالهولوكوست

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة