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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حالة الطقس اليوم السبت 3-2-2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

تتصاعد حدة البحث عن حالة الطقس، اليوم السبت 3-2-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر، وذلك في الأسبوع الأخيرة من شهر طوبة القبطي، والذي يتميز بانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ وشعور المواطنين ببرودة الجو في كافة محافظات الجمهورية.

حالة الطقس اليوم في القاهرة اليوم السبت 3-2-2024

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم في القاهرة اليوم السبت 3-2-2024، حيث تشهد العاصمة سقوط أمطار متفاوتة على مناطق متفرقة تصل نسبتها من 30 إلى 40 % مصحوبة بحبات البرد مع نشاط في حركة الرياح على بعض المناطق بالقاهرة.

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أخبار حالة الطقس اليوم الجمعة 2-2-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

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الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة وغدا في مصر

و يسود طقسًا باردًا خلال ساعات النهار، فيما يسود طقسًا أكثر برودة خلال ساعات الليل، وشديد البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة، حيث يساعد حركة الرياح على زيادة شعور المواطنين بالبرودة ونصحت الهيئة المواطنين بارتداء ملابس ثقيلة تتناسب مع الحالة الجوية.

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية اليوم السبت 3-2-2024

وكشفت الهيئة القومية لأارصاد الجوية من خلال صور ملتقطة من الأقمار الصناعية، أن محافظة الإسكندرية تحت تأثير العواصف الرعدية يصاحبها سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة ومصحوبة بتساقط بحبات البرد على بعض المناطق ويسود طقسًا باردًا خلال ساعات النهار وأشد برودة خلال ساعات الليل المتأخرة، وذلك بفعل النوات وحركة المد والجزر على البحر المتوسط.

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استقرار أحوال الطقس في الغربية مع استمرار حالة الطوارئ

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الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة وغدا في مصر

درجات الحرارة في محافظات مصر

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 15 والصغرى 8 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة العاصمة الإدارية العظمى 15 والصغرى 7 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الدقهلية العظمى 15 والصغرى 8 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 15 والصغرى 8 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 15 والصغرى 8 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 15 والصغرى 7 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 16 والصغرى 9 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة السويس العظمى 16 والصغرى 7 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 15 والصغرى 8 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسي مطروح العظمى 14 والصغرى 8 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 15 والصغرى 7 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بني سويف العظمى 15 والصغرى 6 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنيا العظمى 14 والصغرى 4 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط العظمى 15 والصغرى 4 درجة مئوية.

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