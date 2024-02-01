الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

برق ورعد وأمطار غزيرة بالإسكندرية.. والمحافظة: تكثيف الاستعدادات للتعامل مع الطقس السيئ

أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية

تعرضت الإسكندرية، مساء اليوم الخميس لهطول أمطار رعدية غزيرة، حيث أنار البرق سماء عروس المتوسط، واجتاحت الأمطار الغزيرة كافة أنحاء المدينة الساحلية، بالتزامن مع موجة الطقس السيئ وتداعيات نوة الكرم التي تتعرض لها المحافظة.

ومن جانبه، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في ظل عدم استقرار حالة الطقس بأنحاء الثغر، على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بمواصلة أعمال متابعة تصريف مياه الأمطار ومواجهة موجة الطقس السيئ، التي تتعرض لها المحافظة والتعامل مع أي أحداث طارئة.

استمرار أعمال رفع مياة الأمطار الغزيرة 

وفي هذا الصدد، واصلت أحياء الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة التواجد ميدانيًا والمتابعة اللحظية لأعمال شفط مياه الأمطار مع الدفع بسيارات الشفط لإزالة أي تجمعات للمياه فور تساقط الأمطار لتيسير حركة المرور وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها مع تكثيف الاستعدادات اللازمة؛ لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة عن حالة الطقس غير المستقرة.

وأكدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار رفع حالة الطوارئ وتمركز 180سيارة ومعدة بجميع انحاء المحافظة وخاصة النقاط الساخنة للتعامل الفوري مع تراكمات مياه الأمطار الغزيرة.

متابعة غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة

وأعطى المحافظ، توجيهاته لجميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، في ظل حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.

يأتي ذلك في إطار توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وغزيرة مع انخفاض في درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن تستمر الأمطار على الإسكندرية حتى يوم الأحد المقبل، حيث يشهد طقس غدًا الجمعة سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا بنسبة 40٪ فضلًا عن نشاط الرياح على البحر المتوسط مما يزيد الشعور بالبرودة.

وتستمر تداعيات النوة والمنخفض الجوي خلال يومي السبت والأحد والإثنين من الأسبوع المقبل حيث تتساقط الأمطار متوسطة بنسبة حدوث 40٪، ومن المتوقع توقف الأمطار يوم الثلاثاء المقبل.

أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية
أمطار رعدية غزيرة المدينة الساحلية موجة الطقس السيئ نوة الكرم مياه الأمطار الغزيرة

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