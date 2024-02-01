سقوط أمطار ثلجية بعدة مناطق بالإسكندرية.. واستمرار حالة الطوارئ

شهدت محافظة الإسكندرية منذ قليل، سقوط أمطار ثلجية على عدة مناطق بالمدينة، بالتزامن مع المنخفض الجوي وتداعيات نوة الكرم التي تضرب عروس المتوسط بأمطار غزيرة، ورياح شديدة وصقيع.

سقوط حبات البرد وارتفاع الأمواج 3 أمتار

وتساقطت حبات البرد على عدة مناطق بالمدينة مع انخفاض درجات الحرارة واستمرار سقوط الأمطار وفق ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية لسقوط أمطار اليوم الخميس متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد وخاصة على شمال المحافظة على فترات متقطعة.

كما يتعرض البحر المتوسط لاضطراب في الملاحة البحرية، فضلًا عن تبلغ سرعة الرياح من 40 إلى 50 كم/ساعة، وارتفاع الأمواج على البحر من 2 إلى 3 أمتار.

استمرار الطوارئ بمحافظة الإسكندرية

ومن جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

طقس الإسكندرية حتى الثلاثاء المقبل

ومن المتوقع أن تستمر الأمطار على الإسكندرية حتى يوم الأحد المقبل، حيث يشهد طقس غدًا الجمعة سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا بنسبة 40٪ فضلًا عن نشاط الرياح على البحر المتوسط مما يزيد الشعور بالبرودة.

وتستمر تداعيات النوة الحالية والمنخفض الجوي خلال يومي السبت والأحد والاثنين من الأسبوع المقبل حيث تتساقط الأمطار متوسطة الشدة بنسبة حدوث 40٪، ومن المتوقع توقف الأمطار يوم الثلاثاء المقبل.