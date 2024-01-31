الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سقوط أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية

امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية

تجددت الأمطار الغزيرة على مدينة الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، حيث تعرضت عروس المتوسط لأمطار رعدية غزيرة، وانخفاض في درجات الحرارة، بالتزامن مع نوة الكرم التي تجتاح الإسكندرية بتقلبات طقس شديدة.


وبعد غياب سقوط الأمطار خلال اليوم، سادت حالة من الاستقرار النسبي في الطقس، عاودت أمطار النوة من جديد تضرب المدينة الساحلية، حيث تأبى نوة الكرم الرحيل عن الإسكندرية، واستمرارها لليوم السادس على التوالي.  


توقعات بسقوط أمطار ثلجية

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها مساء اليوم، إلى أنه من المتوقع غدًا الخميس الموافق الأول  من فبراير أن تشهد محافظة الإسكندرية سقوط أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد وخاصة على شمال المحافظة على فترات متقطعة.

كما يتعرض البحر المتوسط لاضطراب في الملاحة البحرية، فضلًا عن أن سرعة الرياح تبلغ من 40  إلى  50 كم/ساعة، وارتفاع الأمواج على البحر من 2 إلى 3 أمتار.

 

ومع استمرار الأمطار على عروس المتوسط، أكدت محافظة الإسكندرية استمرار رفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة.

وكلف  اللواء محمد الشريف رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري.

 

10 أيام طوارئ بالإسكندرية لمواجهة الأمطار الغزيرة 

كما أشارت شركة الصرف الصحي، إلى أن حالة الطوارئ التي تم إعلانها الإثنين قبل الماضي مستمرة، وتم تمركز ما يزيد عن 180 سيارة ومعدة للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثها والاستجابة الفورية لبلاغات المواطنين خلال النوة.

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، التعامل الفوري  مع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة أثناء المنخفض الجوي، ونشر كافة المعدات ورجال شركة الصرف بأنحاء المحافظة للتعامل مع تداعيات النوة.

امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
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