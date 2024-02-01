تكثيف التواجد الميداني ورفع تراكمات مياه الأمطار بأحياء الإسكندرية

كثَّفت أحياء الإسكندرية التواجد الميداني، لمتابعة رفع تراكمات مياه الأمطار بالشوارع والميادين تزامنًا مع الطقس السيئ وتداعيات النوة الحالية التي ضربت محافظة الإسكندرية بأمطار غزيرة متواصلة.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ.

وكلَّف المحافظ، رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكل شوارع الإسكندرية.

أمطار متوسطة ورعدية بالإسكندرية

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع طقس اليوم الخميس، الموافق الأول فبراير، أن تشهد محافظة الإسكندرية سقوط أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد وخاصة على شمال المحافظة على فترات متقطعة.

كما يتعرض البحر المتوسط لاضطراب في الملاحة البحرية، فضلًا عن تبلغ سرعة الرياح من 40 إلى 50 كم/ساعة، وارتفاع الأمواج على البحر من 2 إلى 3 أمتار.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة أثناء المنخفض الجوي ونوة الكرم، ونشر 180 سيارة ومعدة، فضلًا عن تواجد رجال شركة الصرف بأنحاء المحافظة للتعامل مع تداعيات النوة.

رفع تراكمات مياه الأمطار

رفع تراكمات مياه الأمطار

رفع تراكمات مياه الأمطار