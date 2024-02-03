مواعيد الصلاة اليوم السبت 3-2-2024 فى محافظات مصر

زاد البحث عن مواعيد الصلاة اليوم السبت 3-2-2024 في محافظات مصر، وذلك لرغبة قطاع عريض من المسلمين في أداء الفرائض الخمس في أوقاتها، وذلك لكونها أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى طمعًا في الجنة ورضا الله عز وجل والبعد عن النار.

مواعيد الصلاة اليوم السبت 3-2-2024 في محافظات مصر

يمكن معرفة مواعيد الصلاة اليوم السبت 3-2-2024 في محافظات مصر من خلال موقع "الدستور" الإلكتروني عبر نشرة الخدمات المتنوعة التي يقدمها، حيث يعرض توقيت الصلاة من خلال البيان اليومي للهيئة العامة للمساحة المصرية، وهي كما يلي:

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:16 فجرا.

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:09 ظهرا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:11 عصرا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:32 مساء.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 6:52 مساء.



مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية



موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:22 فجرا.

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:14 ظهرا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:14 عصرا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:36 مساء.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 6:56 مساء.



مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:16 فجرا.

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:09 ظهرا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:11 عصرا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:33 مساء.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 6:52 مساء.

مواعيد الصلاة اليوم في شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:02 فجرا.

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 11:56 ظهرا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:01 عصرا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:23 مساء.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 6:41 مساء.



مواعيد الصلاة اليوم في الوادي الجديد

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:28 فجرا.

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:25 ظهرا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:34 عصرا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:57 مساء.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 7:13 مساء.