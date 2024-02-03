السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم السبت 3-2-2024 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

زاد البحث عن مواعيد الصلاة اليوم السبت 3-2-2024 في محافظات مصر، وذلك لرغبة قطاع عريض من المسلمين في أداء الفرائض الخمس في أوقاتها، وذلك لكونها أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى طمعًا في الجنة ورضا الله عز وجل والبعد عن النار.

مواعيد الصلاة اليوم السبت 3-2-2024 في محافظات مصر

يمكن معرفة مواعيد الصلاة اليوم السبت 3-2-2024 في محافظات مصر من خلال موقع "الدستور" الإلكتروني عبر نشرة الخدمات المتنوعة التي يقدمها، حيث يعرض توقيت الصلاة من خلال البيان اليومي للهيئة العامة للمساحة المصرية، وهي كما يلي:

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:16 فجرا.
موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:09 ظهرا.
موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:11 عصرا.
موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:32 مساء.
موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 6:52 مساء.


مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية


موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:22 فجرا.
موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:14 ظهرا.
موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:14 عصرا.
موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:36 مساء.
موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 6:56 مساء.

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مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 31-1-2024 فى محافظات مصر

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مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 فى محافظات مصر


مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:16 فجرا.
موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:09 ظهرا.
موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:11 عصرا.
موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:33 مساء.
موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 6:52 مساء.

مواعيد الصلاة اليوم في شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:02 فجرا.
موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 11:56 ظهرا.
موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:01 عصرا.
موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:23 مساء.
موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 6:41 مساء.

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مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 2-2-2024 فى محافظات مصر

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مواعيد الصلاة اليوم الخميس 1 فبراير 2024 فى محافظات مصر


مواعيد الصلاة اليوم في الوادي الجديد

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:28 فجرا.
موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:25 ظهرا.
موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:34 عصرا.
موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:57 مساء.
موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 7:13 مساء.

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