الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

يشغل بال المسلمين معرفة مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 في محافظات مصر بشكل دوري حتى يؤدوا الفريضة في أوقاتها، حرصا منهم على اداء جميع الصلوات الخمسة في وقتها الصحيح.

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 في محافظات مصر

وتقدم «الدستور» في هذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30- 1- 2024، وتكون شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر وصلاة المغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة اليوم

مواعيد الصلاة فى محافظة القاهرة اليوم الثلاثاء 
وقت صلاة الفجر 5:18  ص
موعد صلاة الظهر 12:08 ص
موعد صلاة العصر 07: 3
موعد صلاة المغرب 5:29 م
موعد صلاة العشاء  6:48

مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم 
وقت صلاة الفجر 5:23 ص
موعد صلاة الظهر 12:12
موعد صلاة العصر 3:10
موعد صلاة المغرب 5:31 م
موعد صلاة العشاء 6:52 م.  
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:14
موعد صلاة الظهر 12:04 م
موعد  صلاة العصر 3:02 م 
موعد صلاة المغرب 5:24 م
موعد صلاة العشاء 6:44  م.         
 
مواعيد الصلاة في شرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:04
وقت صلاة الظهر 11:55 
موعد صلاة  العصر 2:58 م
وقت صلاة المغرب 5:21 م
وقت صلاة العشاء 6:38 م.    

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مواعيد الصلاة فى محافظة أسوان 
وقت صلاة الفجر 5:07  ص
موعد صلاة الظهر 12:02 ص
موعد صلاة العصر 08: 3
موعد صلاة المغرب 5:32 م
موعد صلاة العشاء 6:47

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