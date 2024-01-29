مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 29 يناير 2024 فى محافظات مصر

يحرص العديد من المسلمين مع بداية اليوم على معرفة مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 29 يناير 2024 في محافظات مصر عبر جوجل، وخاصة في شهر رجب المبارك في الأيام التي تقترن بالأيام القمرية، لذلك تزداد معدلات البحث لمعرفة مواقيت الصلاة اليوم 16 رجب 1445 هـ.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 2024 في محافظات مصر

وتنشر «الدستور» في هذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 29- 1- 2024.

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة فى محافظة القاهرة اليوم الإثنين 29 يناير

وقت صلاة الفجر 5:18 ص

موعد صلاة الظهر 12:07 ص

موعد صلاة العصر 06: 3

موعد صلاة المغرب 5:27 م

موعد صلاة العشاء 6:47

مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الإثنين 29 يناير

وقت صلاة الفجر 5:24 ص

موعد صلاة الظهر 12:12

موعد صلاة العصر 3:08

موعد صلاة المغرب 5:29 م

موعد صلاة العشاء 6:50 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية اليوم الإثنين 29 يناير

وقت صلاة الفجر 5:15

موعد صلاة الظهر 12:03 م

موعد صلاة العصر 3:01 م

موعد صلاة المغرب 5:22 م

موعد صلاة العشاء 6:42 م.

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ اليوم الإثنين 29 يناير

وقت صلاة الفجر 5:04

وقت صلاة الظهر 11:55

موعد صلاة العصر 2:57 م

وقت صلاة المغرب 5:19 م

وقت صلاة العشاء 6:37 م.

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وقت صلاة الفجر 5:08 ص

موعد صلاة الظهر 12:01 ص

موعد صلاة العصر 07: 3

موعد صلاة المغرب 5:30 م

موعد صلاة العشاء 6:45