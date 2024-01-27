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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة فى محافظات مصر اليوم السبت 27-1-2024

الصلاة
الصلاة

زاد البحث عن مواعيد الصلاة اليوم السبت 27-1-2024 في محافظات مصر من قبل المواطنين الراغبين في أداء الفرائض الخمس في أوقاتها، وفقًا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي والذي يحدد توقيت الصلوات الخمس في كافة محافظات الجمهورية وتعتمدها وزارة الأوقاف في كافة مساجدها.

مواعيد الصلاة اليوم السبت 27-1-2024 في محافظات مصر

يمكن معرفة مواعيد الصلاة اليوم السبت 27-1-2024 في محافظات مصر من خلال نشرة الخدمات التي يقدمها "الدستور" للقراء على مدار اليوم في كافة محافظات الجمهورية، وفقًا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي، وهي كما يلي:

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:19 فجرا.
موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:07 ظهرا 
موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:06 عصرا.
موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:26 مساءا.
موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 6:47 مساءا.

الصلاة في محافظة الوادي الجديد

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:30 فجرا.
موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:24 ظهرا 
موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:30 عصرا.
موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:52 مساءا.
موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 7:09 مساءا.

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مواعيد الصلاة اليوم في الاسكندرية

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:25 فجرا.
موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:13 ظهرا 
موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:09 عصرا.
موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:30 مساءا.
موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 6:51 مساءا.


الصلاة في محافظة الأقصر

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:09 فجرا.
موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:02 ظهرا 
موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:07 عصرا.
موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:28 مساءا.
موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 6:46 مساءا.

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مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:19 فجرا.
موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:07 ظهرا 
موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:06 عصرا.
موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:27 مساءا.
موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 6:47 مساءا.

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