الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

اليوم.. كيف تودع الكنائس أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين؟

الكنائس
الكنائس

تودع الكنائس المختلفة، اليوم الأربعاء، أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين.

وفي هذه المناسبة، صلت الكنائس صلاة موحدة ضد الانقسامات ولطلب الوحدة قالت فيها:

أيها السيد المسيح،

يا مَن في ليلة إقبالك على الموت من أجلنا

صلّيتَ لكي يكون تلاميذك بأجمعهم واحداً 

كما أنّ الآب فيك وأنتَ فيه

إجعلنا أن نشعر بعدم أمانتنا ونتألّم لانقسامنا. 

أعطنا صدقاً فنعرف حقيقتنا،

وشجاعة فنطرح عنّا ما يكمن فينا من لامبالاة وريبة،

ومن عداء متبادل.

وإمنحنا يا ربّ أن نجتمع كلّنا فيك

فتصعد قلوبنا وأفواهنا،

بلا إنقطاع صلاتك من أجل وحدة المسيحيّين، 

كما تريدها أنتَ وبالسبل التي تريد. ولنجد فيك،

أيها المحبّة الكاملة،

الطريق الذي يقود إلى الوحدة،

في الطاعة لمحبتك وحقّك.

 

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