الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنائس تحتفل باليوم السادس من أسبوع الصلاة لأجل وحدة المسيحيين

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

 

احتفلت الكنائس المختلفة بمرور اليوم السادس من أسبوع الصلاة لأجل وحدة المسيحيين، وفي هذه المناسبة تلت الكنائس صلاة ضد الانقسام ولاجل الاتحاد قالت خلالها:

أيها السيد المسيح،

يا مَن في ليلة إقبالك على الموت من أجلنا

صلّيتَ لكي يكون تلاميذك بأجمعهم واحدًا 

كما أنّ الآب فيك وأنتَ فيه

إجعلنا أن نشعر بعدم أمانتنا ونتألّم لانقسامنا. 

أعطنا صدقًا فنعرف حقيقتنا،

وشجاعة فنطرح عنّا ما يكمن فينا من لامبالاة وريبة،

ومن عداء متبادل.

وإمنحنا يا ربّ أن نجتمع كلّنا فيك

فتصعد قلوبنا وأفواهنا،

بلا إنقطاع صلاتك من أجل وحدة المسيحيّين، 

كما تريدها أنتَ وبالسبل التي تريد. ولنجد فيك،

أيها المحبّة الكاملة،

الطريق الذي يقود إلى الوحدة،

في الطاعة لمحبتك وحقّك.

المطران شيحان يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة 

من جهة أخرى، هنأ المطران جورج شيحان، رئيس اساقفة ابرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالذكرى ال٧٢ لعيد الشرطة. 

وقال المطران شيحان في بيان صحفي صباح اليوم: "باسم ابرشية ألقاهرة المارونية لمصر والسودان، وباسم مطرانها رئيس اساقفتها، وباسم كهنتها ورهبانها، وعموم أبناء الطائفة المارونية في مصر. نرسل تهنئتنا للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والقائد الأعلى للشرطة. بالذكرى ال٧٢ لعيد الشرطة. تلك الذكرى التي تخلد دوما تضحيات أبناء مصر من رجال الشرطة في سبيل أمن الوطن وحمايته. حفظكم الله لمصر، وحفظ الله مصر وشعبها ومؤسساتها".

كما هنأ المطران جورج شيحان، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وارسل سيادته برقية تهنئة له، ولقيادات الشرطة المصرية.

هذا وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاحتفال بذكرى القديس العظيم أنطونيوس الكبير، وهو الراهب المصري، الذي نشا في قرية قمن العروس، بمحافظة بني سويف عام 251، والذي يعتبره العالم "أب الأسرة الرهبانية" ومؤسس الحركة الرهبانية في العالم كله بالرغم من وجود حركات رهبانية سابقة له.

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