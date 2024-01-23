الثلاثاء 23 يناير 2024
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تعرف على مستجدات العمل الرعوي للكنيسة في القارة السمراء (صور)

الأنبا نيقولا أنطونيو
الأنبا نيقولا أنطونيو

طرح الأنبا نيقولا أنطونيو، مُطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، نشرة عن مستجدات العمل الرعوي في مطرانية إرونوبوليس (تنزانيا ودار السلام)، ببطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا.

وعن العمل الرعوى في شرق تنزانيا قال انه في يناير 2024 التقى المتروبوليت ديميتريوس مطران إيرينوبوليس (تنزانيا ودار السلام) مع أخوية الإرسالية الأرثوذكسية الخارجية. وفي اجتماع المتروبوليت ديميتريوس مع الأخوية عرض واقع العمل التبشيري في مناطق جنوب شرق تنزانيا.

وتحدث عن رحلته التي استمرت 20 عامًا متروبوليتًا على تنزانيا، والتي تميزت بالعمل الخيري الكبير لأهل المنطقة.

فخلال كل هذه السنوات، تم بناء العشرات من الكنائس، وفتح الآبار في المناطق النائية في تنزانيا للحصول على المياه الصالحة للشرب للأهالي تلك المناطق، وتم بناء المدارس والعيادات من أجل خلاص الناس.

كما أن النشاط التبشيري في هذه المنطقة، التي تسكنها أغلبية من أديان أخرى، مستمر. مما أدى إلى تحول عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الأرثوذكسية.

 

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