الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مع احتفالات الكنيسة بذكرى سيامته.. صورة حقيقية للقديس نكتاريوس

الكنيسة
الكنيسة

تحيي كنيسة الروم الأرثوذكس في يناير من كل عام ذكرى اعتذار بابا وبطريرك الإسكندرية بتروس السابع للقديس نكتاريوس، إذ تنظم الكنيسة يوم احتفالي مزدوج لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا. فيه يُحتفل بذكرى كل من بطريرك الإسكندرية القديس جيراسيموس بلادا، وكذلك استعادة القديس نكتاريوس لمكانته.

ونشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مُطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، صور حقيقية لسيامة القديس نكتاريوس أو شرطونيته بحسب اللغة الدارجة كنسيا والمصطلح الرومي الأرثوذكسي على يد بابا وبطريرك الإسكندرية صوفرونيوس الرابع (1870-1899)، في يناير في 1889 ليصبح متروبوليت المدن الخمس.

قد تكون صورة ‏‏‏٦‏ أشخاص‏ و‏تحتوي على النص '‏‎Φωτοθήκη Σαν σήμερα, την 15η Ιανουαρίου του 1889, στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Χαμζάουϊ Καϊρου, τελέσθηκε η εις Επίσκοπον Χειροτονία του Αγίου Νεκταρίου Μητροπολίτου Πενταπόλεως.‎‏'‏‏

وترجم الأنبا نيقولا أنطونيو، التعليق اليوناني المذكور على الصورة، وقال إن هذه الصورة التقطت في عام 1889 في كنيسة القديس نيقولاوس بمقر البطريركية بالقاهرة حيث تمت شرطونية الأسقف القديس نكتاريوس متروبوليت للمدن الخمس، ويظهر في الصورة القديس نكتاريوس هو الذي على صدرة أيقونة العذراء مريم (الإنجلبيون) والواقف عن يمين البابا صوفرونيوس الجالس في الوسط.

من هو القديس نكتاريوس؟

القديس نكتاريوس هو قديس القاهرة، الذي بارك المقر البطريركي لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا في منطقة الحمزاوي - القاهرة، والكاتدرائية الساحرة للقديس نيقولاس المتواجدة في المقر، حيث عاش من العام 1886 حتى العام 1889. كما أنه أيضًا في المقر يوجد منزله الموجود مباشرة أمام الكاتدرائية، حيث يتم حفظ العديد من الآثار والوثائق الخاصة بحياته حتى يومنا هذا.

القديس نكتاريوس الذي اتُهم وطُرد من بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا، بعد 81 عام على رقاده و112 عام من رحيله عن الإسكندرية و41 عام من الاعتراف الرسمي به كقديس من الكنيسة أرثوذكسية ممثلة بالبطريركية المسكونية، صححت البطريركية موقفها منه بإلغاء ومحو الحكم الصادر عليه.

في يناير 1998 عرض مثلث الرحمات البابا والبطريرك بتروس السابع المبارك على السينودس موضوع تصحيح موقف بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا من القديس نكتاريوس. فاتخذت البطريركية الرسولية قرارًا عظيمًا بتبرير القديس نكتاريوس مما نُسب إليه أمام صورته، والاعتذار في السينودس من أجل الاضطهاد التي تعرض له.

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