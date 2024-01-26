مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 26-1-2024 فى محافظات مصر

الصلاة في الإسلام هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي واجبة على كل مسلم بالغ عاقل، ذكرًا كان أو أنثى، وقد فرضت الصلاة في مكة قبل هجرة النبي محمد إلى المدينة المنورة في السنة الثانية قبل الهجرة، وذلك أثناء الإسراء والمعراج.

وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 26-1-2024 في محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

المدينة التاريخ اذان الفجر شروق اذان الظهر اذان العصر اذان المغرب اذان العشاء القاهرة 26-1-2024 5:19 ص 6:49 ص 12:7 م 3:5 م 5:26 م 6:46 م

مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية

المدينة التاريخ اذان الفجر شروق اذان الظهر اذان العصر اذان المغرب اذان العشاء الإسكندرية 26-1-2024 5:25 ص 6:56 ص 12:12 م 3:8 م 5:29 م 6:50 م

مواعيد الصلاة اليوم في المحافظات

المدينة التاريخ اذان الفجر شروق اذان الظهر اذان العصر اذان المغرب اذان العشاء طنطا 26-1-2024 5:21 ص 6:51 ص 12:8 م 3:5 م 5:26 م 6:47 م المنصورة 24-1-2024 5:19 ص 6:50 ص 12:7 م 3:3 م 5:24 م 6:45 م الزقازيق 26-1-2024 5:19 ص 6:49 ص 12:6 م 3:3 م 5:24 م 6:45 م أسيوط 26-1-2024 5:17 ص 6:44 ص 12:8 م 3:10 م 5:31 م 6:50 م سوهاج 26-1-2024 5:14 ص 6:41 ص 12:6 م 3:9 م 5:30 م 6:48 م بنى سويف 26-1-2024 5:19 ص 6:48 ص 12:8 م 3:8 م 5:28 م 6:48 م المنيا 26-1-2024 5:19 ص 6:47 ص 12:9 م 3:11 م 5:31 م 6:50 م قنا 26-1-2024 5:10 ص 6:36 ص 12:1 م 3:6 م 5:27 م 6:44 م أسوان 26-1-2024 5:7 ص 6:32 ص 12:1 م 3:8 م 5:30 م 6:46 م مطروح 26-1-2024 5:36 ص 7:7 ص 12:23 م 3:19 م 5:39 م 7:1 م الغردقة 26-1-2024 5:6 ص 6:33 ص 11:57 ص 3:0 م 5:21 م 6:39 م الخارجـة 26-1-2024 5:19 ص 6:45 ص 12:11 م 3:16 م 5:38 م 6:55 م الإسماعيلية 26-1-2024 5:16 ص 6:46 ص 12:3 م 3:0 م 5:21 م 6:42 م دمياط 26-1-2024 5:18 ص 6:49 ص 12:5 م 3:1 م 5:21 م 6:43 م