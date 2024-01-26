الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 26-1-2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

الصلاة في الإسلام هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي واجبة على كل مسلم بالغ عاقل، ذكرًا كان أو أنثى، وقد فرضت الصلاة في مكة قبل هجرة النبي محمد إلى المدينة المنورة في السنة الثانية قبل الهجرة، وذلك أثناء الإسراء والمعراج.

وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 26-1-2024 في محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

المدينةالتاريخاذان الفجرشروقاذان الظهراذان العصراذان المغرباذان العشاء
القاهرة26-1-20245:19 ص6:49 ص12:7 م3:5 م5:26 م6:46 م

 

 

 

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مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية

المدينةالتاريخاذان الفجرشروقاذان الظهراذان العصراذان المغرباذان العشاء
الإسكندرية 26-1-20245:25 ص6:56 ص12:12 م3:8 م5:29 م6:50 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في المحافظات

المدينةالتاريخاذان الفجرشروقاذان الظهراذان العصراذان المغرباذان العشاء
طنطا26-1-20245:21 ص6:51 ص12:8 م3:5 م5:26 م6:47 م
المنصورة24-1-20245:19 ص6:50 ص12:7 م3:3 م5:24 م6:45 م
الزقازيق26-1-20245:19 ص6:49 ص12:6 م3:3 م5:24 م6:45 م
أسيوط26-1-20245:17 ص6:44 ص12:8 م3:10 م5:31 م6:50 م
سوهاج26-1-20245:14 ص6:41 ص12:6 م3:9 م5:30 م6:48 م
بنى سويف26-1-20245:19 ص6:48 ص12:8 م3:8 م5:28 م6:48 م
المنيا26-1-20245:19 ص6:47 ص12:9 م3:11 م5:31 م6:50 م
قنا26-1-20245:10 ص6:36 ص12:1 م3:6 م5:27 م6:44 م
أسوان26-1-20245:7 ص6:32 ص12:1 م3:8 م5:30 م6:46 م
مطروح26-1-20245:36 ص7:7 ص12:23 م3:19 م5:39 م7:1 م
الغردقة26-1-20245:6 ص6:33 ص11:57 ص3:0 م5:21 م6:39 م
الخارجـة26-1-20245:19 ص6:45 ص12:11 م3:16 م5:38 م6:55 م
الإسماعيلية 26-1-20245:16 ص6:46 ص12:3 م3:0 م5:21 م6:42 م
دمياط26-1-20245:18 ص6:49 ص12:5 م3:1 م5:21 م6:43 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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